Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2020 "Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada konsolidēto budžetu" pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai šī gada budžetā paredzēts 73 728,75 eiro apmērā.
Ņemot vērā pašvaldībā saņemtos un izvērtētos iesniegumus, līdzfinansējums 50 448,44 eiro apmērā piešķirts SIA "Ogres Namsaimnieks", lai veiktu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu šādām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ogrē:
-Ausekļa prospekts 2A – 4 419,47 eiro cietā seguma atjaunošanai;
-Mālkalnes prospekts 18 – 14 727,74 eiro autostāvvietas izbūvei un paplašināšanai un pagalma ceļa remontam;
-Mālkalnes prospekts 4 – 12 082,25 eiro pagalma ceļa remontam;
-Mālkalnes prospekts 8 – 10 268,92 eiro cietā seguma atjaunošanai;
-Mālkalnes prospekts 16 – 8 950,06 eiro cietā seguma atjaunošanai;
Papildus līdzfinansējums 27 309,11 eiro apmērā no budžeta pozīcijas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem "SIA "Ogres Namsaimnieks" piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 25 piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (autostāvvietas izbūvei un paplašināšanai).
Dzīvokļu īpašnieku biedrībai "CERĪBA" 35 574,40 eiro (no pašvaldības 2021. gada budžetā paredzētā līdzfinansējuma 23 280,31 eiro un papildu līdzfinansējums 12 294,09 eiroapmērā no budžeta pozīcijas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem") piešķirti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 31 pieguļošās teritorijas piebraucamās daļas infrastruktūras labiekārtošanai.