Lielvārdes novada pašvaldība šī gada 13. aprīlī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā A. Kauliņas un L. Rancānes ārsta praksēs” īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot ģimenes ārstu prakšu infrastruktūru Lielvārdes poliklīnikā, Raiņa ielā 5, un tā ietvaros paredzēts veikt telpu vienkāršotu atjaunošanu ārstu praksēs un koplietojuma telpās, kā arī iegādāties materiāltehnisko nodrošinājumu – krēslus un drēbju skapjus – ārstu uzgaidāmajās telpās.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18000 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15300 eiro, valsts budžeta dotācija 1620 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 1080 eiro, kā arī kopējās neattiecināmās izmaksas 54075,27 eiro. Tā kā tika pieņemts lēmums remontēt visu ēkas daļu, Lielvārdes novada pašvaldības budžetā 2021. gadam tika plānots kopējais projektam paredzamais finansējums 86076 eiro apmērā.
Ņemot vērā šogad notikušā atklātā konkursa “Telpu remonts Raiņa ielā 5, Lielvārdē Ogres novadā” iznākumu, projekta realizācijai nepieciešami papildu finanšu līdzekļi būvdarbu veikšanai 17968,45 eiro apmērā. Ir veikta arī tirgus izpēte, kā rezultātā nepieciešams papildu finansējums būvuzraudzībai 1980 eiro.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš akcentēja, ka lēmums nav par līdzekļu piešķiršanu konkrētai personai vai ārsta praksei. Šīs ārstu prakses atrodas Lielvārdes poliklīnikā, kas ir pašvaldības īpašums, kurā tiek sniegts pakalpojums iedzīvotājiem, un, nepiešķirot šos papildu līdzekļus, Lielvārdes iedzīvotāji būtu zaudētāji, uzsvēra G. Sīviņš.
Domes deputāti pieņēma lēmumu piešķirt projekta īstenošanai papildu finansējumu 19948,45 EUR apmērā no Ogres novada pašvaldības 2021. gada budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.