Biedrība “Handbola klubs Ogre” ir izveidojusi spēcīgu, Latvijā un Baltijā konkurētspējīgu handbola organizāciju, kas sniedz iespēju labākajiem Ogres novada Sporta centra audzēkņiem turpināt profesionālu sportistu gaitas Ogrē. Talantīgākajiem audzēkņiem ir iespēja piedalīties bez papildu samaksas papildu nodarbībās ar augstas klases profesionāliem treneriem, kuri strādā un sagatavo profesionālus sportistus. Handbola kluba treneris Andris Molotanovs ir ieguvis Eiropas Handbola federācijas “Master Coach” licenci, kas viņam dod tiesības vadīt valstsvienības komandas vai handbola klubus, kas startē Eiropas līmeņa sacensībās.
Kopš 2013. gada handbola kluba “Ogre” rezultāti nodrošina stabilu vietu Latvijas handbola virslīgas labāko četriniekā: 2013. gadā iegūta 4. vieta; 2014. gadā iegūta 2. vieta; 2015. gadā iegūta 4. vieta; 2016. gadā iegūta 3. vieta; 2017. gadā iegūta 4. vieta; 2018. gadā iegūta 4. vieta; 2019. gadā iegūta 4. vieta; 2020. gadā sakarā ar Covid-19 vīrusa straujo izplatību Latvijas handbola sezona noslēgusies bez vietu sadalījuma; 2021. gadā iegūta 2. vieta.
Kopš 2020. gada handbola klubs “Ogre” ir uzsācis dalību arī Baltijas handbola līgā, kas ļauj popularizēt Ogres novada vārdu arī starptautiskā mērogā.
Handbola kluba “Ogre” komandas spēlētāji pārstāvējuši arī handbola valstsvienību: Edijs Putniņš – Latvijas jaunatnes izlases spēlētājs 2021. gadā; Toms Lielais – Latvijas pieaugušo izlases spēlētājs 2019. gadā; Elvijs Kušners – Latvijas pieaugušo izlases spēlētājs 2019. gadā.
Handbola komandas sportisti un treneri aktīvi iesaistās dažādās Ogres novada Sporta centra un Ogres novada organizētās aktivitātes, daloties ar savām zināšanām un pieredzi, tādējādi iedvesmojot jauniešus aktīviem treniņiem, dalībai sportiskās un fiziskās aktivitātēs un nometnēs. Papildu iespējas, ko sniedz profesionāls handbola klubs, ir pamats handbola sporta veida turpmākai attīstībai un veiksmīgas sporta sistēmas veidošanai un īstenošanai.
Handbola kluba “mājas spēles”, kas norisinās Ogres novada Sporta centra hallē un ir plaši apmeklētas, dod iespēju bērniem un jauniešiem, kuri tikai iepazīstas ar profesionālās ievirzes izglītības iestādes piedāvātajām iespējām, redzēt augsta līmeņa profesionāļus darbībā. Visas handbola komandu spēles tiek translētas platformā Youtube, līdz ar to ikviens interesents no jebkuras valsts pasaulē var sekot līdzi Ogres handbola komandas sniegumam.