Pirmdiena, 22. decembris, 2025 15:44

Piešķir papildu finansējumu speciālās izglītības internātu darbinieku algu celšanai

Piešķir papildu finansējumu speciālās izglītības internātu darbinieku algu celšanai
Speciālās izglītības iestāžu internātu darbiniekiem nākamgad tiks nodrošināti papildu 474 536 eiro, lai segtu izmaksas saistībā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 780 eiro.

Papildu līdzekļi ļaus segt izmaksas darbiniekiem, kuri nodrošina internātu ikdienas darbību un pakalpojumu kvalitāti, piemēram, apkopējām, pavāriem un sociālajiem aprūpētājiem.

Papildu finansējums ļaus palielināt uzturēšanas izdevumu normatīvu uz vienu izglītojamo par 2,34%.

Kopumā nepieciešamais papildu finansējums ir iekļauts valsts budžetā Izglītības un zinātnes ministrijas programmā "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" un ir sadalīts starp pašvaldībām, nodrošinot, ka visi darbinieki saņem likumā noteikto atlīdzību un tas neietekmē citu pozīciju finansējumu.

Internāta pakalpojumu nodrošināšanai kopumā ir 1031 amata vieta, kas ir par aptuveni 55 vietām mazāk nekā pērn, norāda IZM, atsaucoties uz pašvaldību speciālo izglītības iestāžu sniegto informāciju šī gada sākumā. Vairāk nekā 750 darbinieki ir apkopējas, pavāri, sociālie aprūpētāji un citi, kas nodrošina internāta ikdienas darbību un pakalpojumu kvalitāti.

