Par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Ogres teātra darbībā un Ogres novada kultūras dzīves attīstībā Ogres Goda pilsoņa nosaukums piešķirts Laumai Straumei – Ogres teātra aktrisei un prezidentei.
Par ilggadēju, profesionālu un mērķtiecīgu ieguldījumu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas attīstībā apbalvojums "Goda Lievārdietis" piešķirts šīs izglītības iestādes skolotājai Dainai Grīnhofai.
Apbalvojums "Gada ogrēnietis 2021" piešķirts trim Ogres iedzīvotajiem:
-nominācijā "Sabiedriskais darbs" – Ogres Invalīdu biedrības vadītājai Ilgai Martai Linkumai ;
-nominācijā "Kultūra" – keramiķim Kārlim Knopkenam;
-nominācijā "Izglītība"– Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniecei mūzikas jomā Gunitai Bičulei.