Pašvaldībā saņemti četru draudžu iesniegumi ar projektu pieteikumiem, visus pieteikumus izvērtēja konkursa vērtēšanas komisija, savukārt novada domes Finanšu komiteja, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, nolēma atbalstīt finansējuma piešķiršanu 10 581,79 eiro apmērā draudžu iecerēto projektu īstenošanai:
-Madlienas evaņģēliski luteriskajai draudzei piešķirti 2 981,80 eiro (jaunas grīdas ieklāšana altāra daļā, 2 dekoratīvo element izgatavošana zem balkona kolonnām, loga remonts);
-Meņģeles evaņģēliski luteriskajai draudzei – 2 999,99 eiro (2 logu restaurācija);
-Suntažu evaņģēliski luteriskajai draudzei – 1 600,00 eiro (baznīcas ēkas apsekošana, uzmērīšana un inventarizācijas lietas izstrādāšana);
-Ogres evaņģēliski luteriskajai draudzei – 3 000,00 eiro (apdares darbi sakristejas telpās).
Baznīcu loma Latvijas pilsētās un laukos ir nozīmīga. Tās kalpo sabiedrībai gan kā kultūrvēsturisks objekts, gan kā cilvēka garīgās izaugsmes vieta.
Domes lēmums par finansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai tiks pieņemts domes sēdē 20. maijā.