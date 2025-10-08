Piešķirti 615 504 eiro ar ĀCM inficētās "Nygaard International" novietnes cūku likvidēšanas pasākumu kompensēšanai

Tostarp dzīvnieku īpašniekam "Nygaard International" plānots piešķirt kompensāciju 460 369 eiro par piespiedu kārtā nogalinātām un iznīcinātām 4286 cūkām, pārtikas uzņēmumam SIA "Miesnieks" paredzēts piešķirt kompensāciju 19 227 eiro apmērā par iznīcinātiem no apgrozības izņemtiem 7851,7 kilogramiem dzīvnieku izcelsmes produktu, kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu utilizācijas uzņēmumam SIA "Grow Energy"- 135 908 eiro apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar cūku līķu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanu un likvidēšanu.
LAD kompensācija iesaistītajiem uzņēmumiem jāizmaksā līdz 2025.gada 25.novembrim.
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotajā rīkojuma projektā norādīts, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu izdevumus, kas radušies pēc ĀCM uzliesmojuma, īstenojot tā apkarošanas pasākumus cūku novietnēs, līdzfinansē kā ārkārtas pasākumus atbilstoši regulējumam.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā reģistrēti kopumā 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar 28 364 cūkām.
Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām, kā arī Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar četrām cūkām.
Tāpat ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1127 mežacūkām 27 novadu 168 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 838 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
2024.gadā "Nygaard International" strādāja ar 4,878 miljonu eiro apgrozījumu un 689 883 eiro peļņu.
"Nygaard International" reģistrēta 1999.gadā, un tās pamatkapitāls ir 222 800 eiro. Uzņēmuma lielākā īpašniece ir Dānijā reģistrēta kompānija AS "DK-Latvia Farming" (91,02%), kuras patiesie labuma guvēji ir trīs Dānijas pilsoņi - Marks Beks Mellers, Eriks Tofts Andresens un Mia Beka Otosena.
Kompānijai pilnībā pieder SIA "Nīcas rukši".
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.