ar domes lēmumu piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojums „PATEICĪBA” un naudas balvas par ieguldīto darbu bērnu un jauniešu sagatavošanai dalībai starptautiskajos konkursos 2020./2021. mācību gadā sekojošiem Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas pedagogiem un Lielvārdes novada Kultūras centra darbiniekiem:
Mārai Sirmajai, Mārītei Puriņai, Inesei Circinai, Rūtai Ābolai, Justam Liepiņam, Vēsmai Graudiņai, Inesei Mednei, Evitai Konušai, Marinai Kravčenko, Baibai Kleperei un Antonijam Kleperim.
Domes sēdē Nr. 10 ar domes lēmumu piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojums „PATEICĪBA” un naudas balvas par augstiem sasniegumiem starptautiskajos konkursos 2020./2021. mācību gadā sekojošiem Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas kolektīviem un audzēkņiem:
Ansim Mednim, Laurai Taburei, Katrīnai Leščinskai, Justīnei Plotei, Esterei Jankovskai, Agnesei Dzalbei, Martai Baltkalnei, Martai Tūtānei, Patrīcijai Lindai Ločmelei, Amandai Jankovskai, Lienei Puriņai, Danielam Leškevičam, Emīlijai Žukelei, bērnu korim “Lielvārde”.
Apbalvojums “PATEICĪBA” piešķirts arī Lielvārdes novada izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:
Zandai Jefremovai, Līvai Mirekai, Haraldam Lūsim, Elizabetei Pilmanei, Šonam Ričardam Šmitam, Annai Taburei, Sendijai Mihailovskai, Elīzai Muzikai kā arī Lielvārdes novada izglītības iestāžu pedagogiem par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu valsts un reģiona olimpiādēm mācību priekšmetos un interešu izglītības konkursos:
Aivitai Heniņai, Daigai Brantei, Ditai Makrelei, Ivetai Bitei, Evijai Rutmanei, Vairai Podskočijai, Jānim Mūrniekam.
Apbalvojuma “PATEICĪBA” apliecinājuma rakstu un naudas balvu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas pedagogiem un Lielvārdes novada Kultūras centra darbiniekiem plānots pasniegt 2020./2021.mācību gada noslēgumā.
Pateicība piešķirta arī Interešu izglītības centram “Lielvārdi” par atbalstu un ieguldījumu jauno talantu audzināšanā!
Apsveicam visus Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Pateicība” saņēmējus!