Projekta “Inženierbūves atjaunošana” ietvaros tiks attīstīta sporta pakalpojumu infrastruktūra, atjaunojot ūdenstorni un izveidojot uz tā klinšu kāpšanas sienu. Projekta īstenošanas rezultātā 20.gadsimta industriālā mantojuma būve iegūs unikālu aktīvās atpūtas un tūrisma objektu.
Pie ūdenstorņa paredzēta klinšu kāpšanas siena sportistiem, kalnu tūristiem, alpīnistiem, savukārt pie palīgēkas - kāpšanas siena bērniem un jauniešiem ar vieglāku grūtību pakāpi.
Zem sienām – gumijas amortizējošais segums un amortizējošo matraču segums, zem bērnu kāpšanas sienas – amortizējošo matraču segums. Tiks veiktas arī labiekārtošanas aktivitātes – izveidota autostāvvieta, piebraucamais ceļš, inventāra nomas punkts tipveida konteinerā, apgaismojums, vides objekts, dekoratīvi stādījumi, urnas, soli, velostatīvi, skatu platforma, bio WC, žogs.
Projekta kopējās izmaksas ir 589 000 eiro, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 88 350 eiro.