Ceturtdiena, 11. marts, 2021 21:45

Piespiedu kārtā plāno nojaukt ēku Upes prospektā 8A

Piespiedu kārtā plāno nojaukt ēku Upes prospektā 8A
Ogres novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas sēdē 11. martā tika izskatīts jautājums par būves Upes prospektā 8A piespiedu nojaukšanu.
Ēka Upes prospektā 8A atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, blakus Ogres pilsētas skvēram, netālu no daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un izglītības iestādēm. Tā ir ļoti sliktā stāvoklī un pat bīstama apkārtējiem.

 Lai novērstu ēkas radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Ogres pilsētas degradāciju, ēku ir nepieciešams nojaukt.

Pašvaldības pienākums ir rūpēties par iedzīvotāju drošību, iespēju dzīvot drošā vidē, kas neapdraud viņu dzīvību un veselību. Katram būves īpašniekam ir jārūpējas par savu īpašumu, lai tas neradītu draudus apkārtējiem, taču ēkas īpašnieks, kuram vairākkārtīgi tika lūgts ēku sakārtot, to nav veicis.
Lai pārliecinātos par ēkas tehnisko stāvokli un tās bīstamību, pašvaldība pasūtīja ēkas tehnisko apsekošanu, kuru veica kvalificēts būvinženieris.  Atzinums apstiprināja jau tā acīmredzamo - ēka ir bīstama, nesošās konstrukcijas ir nenoturīgas, būves tehniskais stāvoklis ir kritisks un apdraud cilvēku drošību.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis lūdza deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, minot, ka šī ēka degradē Ogres pilsētas centru. "Nav pieļaujams, ka šāds grausts atrodas pilsētas centrā. Pie mums viesojas tūristi, tāpat gar šo ēku staigā bērni, tā nav norobežota un ir bīstama. Tieši tādēļ nav cita ceļa, kā šo ēku nojaukt, un pēc tam līdzekļus mēģināt iegūt no īpašnieka. Mēs vēlamies sakārtot vidi, kurā mēs dzīvojam."
Gala lēmums tiks pieņemts Ogres novada pašvaldības domes sēdē 18. martā.
