Pasteidzies, lai pieteiktos sava biznesa attīstīšanai ar ERAF līdzekļiem.Ja Tev ir biznesa ideja vai arī jau uzņēmums, kas ir ne vecāks par 3 gadiem, vari to attīstīt par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu biznesu – piesakoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru programmām.

Sava biznesa attīstībai saņem apmācības, ekspertu konsultācijas, kā arī iespēju saņemt finanšu atbalstu līdz 200 000 EUR. Pieteikties var vēl tikai līdz 22. martam, vairāk lasi https://www.go.liaa.gov.lv 

LIAA Inkubācijas programmā aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau ir izstrādājuši savu produktu vai pakalpojumu un uzsākuši to īstenošanu. Inkubācijas programma piemērota uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par 3 gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt inkubācijas dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē tie kļūtu par globāli konkurētspējīgiem un eksportējošiem uzņēmumiem. 

Uzņēmumam piesakoties LIAA Inkubācijas programmai jāiesniedz: Pieteikums inkubācijai,1. pielikums (atrodas pieteikuma veidlapā), 2. pielikums – atbilstība MVK (atrodas pieteikuma veidlapā), 3. pielikums Finanšu plūsma. komandas vadošo personu CV, papildu pielikumi pēc pretendenta izvēles (aptaujas rezultāti, finanšu dati un citi).
Noderīgi:

-Konsultācijas: https://www.go.liaa.gov.lv/

-Kā aizpildīt pieteikumu, skaties te: 

-Saite uz pieredzes stāstu:

Informāciju sagatavoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

