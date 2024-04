Pietura Kārļi tiek iekļauta divos reģionālo autobusu maršruta Rīga–Ogre reisos

Reģionālā autobusa maršruta nr. 7788 Rīga–Ogre divu reisu kustības grafikos turpmāk kā oficiāli izmantojamā pieturvieta tiks iekļauta pietura Kārļi: rīta reisā no Ogres plkst. 06.00 ik dienu un vakara reisā no Rīgas plkst. 17.45, kas tiek izpildīts no pirmdienas līdz sestdienai. Pietura atrodas Ogres novada Ogresgalā, Liepu ielā.





Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.