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Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 17:24

"Pilna istaba ar dūmiem!" Ogres novada iedzīvotājai aizdomas par nesaskaņotu dūmvada pārbūvi

OgreNet
"Pilna istaba ar dūmiem!" Ogres novada iedzīvotājai aizdomas par nesaskaņotu dūmvada pārbūvi
Foto: unsplash.com
Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 17:24

"Pilna istaba ar dūmiem!" Ogres novada iedzīvotājai aizdomas par nesaskaņotu dūmvada pārbūvi

OgreNet

Seniore Janīna no Zādzenes ciema Ogres novadā saskārusies ar nopietnām problēmām, tuvojoties apkures sezonai. Katrs mēģinājums iekurināt krāsni beidzas ar telpu piepildīšanos ar bieziem dūmiem. Viņa pauž bažas, ka kaimiņiene bez saskaņošanas ir veikusi dūmvada pagarinājumu uz viņiem piederošā kopējā skursteņa, vēstīts raidījumā "Bez Tabu".


Skaidrojot situāciju, kundze norāda: "Uz rudens pusi domāju, jātīra skurstenis. Augusta beigās, septembra sākumā piezvanu skursteņslauķim, bet tur gara rinda. Es gan pierakstos rindā. Mēģinot iekurināt, ieliekot avīzi – izdeg. Kā ielieku kādu skaliņu – pilna istaba ar dūmiem! Kaut kas nav kārtībā! Kaimiņiene uzlikusi skursteņa pagarinājumu virsū uz mana privātā dūmvada! Viņa kurina cepuri kuldama!"

Tā kā dzīvokļi atrodas viens virs otra un skurstenis jau izsenis ir kopējs, pe nsionāre nekavējoties vērusies pēc palīdzības pašvaldībā, lai organizētu drošības pārbaudes. Janīna atzīmē: "Es domāju, ka tā caurule, visticamāk, ir uzlikta uz manas ventilācijas. Tā ir nelegāla būvniecība bez manas saskaņošanas! No pašvaldības saņēmu atbildi nedēļas laikā, ka informācija nodota būvniekiem."

Plašāku informāciju par to, vai tiešām notikusi nesaskaņota skursteņa pārbūve un kādi ir speciālistu ieteikumi dūmvadu tīrīšanai, var skatīties raidījumā "Bez Tabu".

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