Maijā notika pēdējā posma asfaltēšanas darbi, līdz ar to, pastaigu maršruts gar Ogres upi līdz jaunajam gājēju tiltam ir pilnībā noasfaltēts un ērti lietojams iedzīvotāju pastaigām un velo izbraucieniem, ar iespēju mierīgā atmosfērā baudīt Ogres dabu.
Trešdiena, 2. jūnijs, 2021 09:03
Pilnībā noasfaltēts pastaigu ceļš gar Ogres upi
Šobrīd aizsargdambji gar Ogres upi no Krasta ielas promenādes līdz pat Rūpnieku ielai ir kļuvuši par iecienītu pastaigu un atpūtas vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.