Ceturtdiena, 09.10.2025 15:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:50
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 2. jūnijs, 2021 09:03

Pilnībā noasfaltēts pastaigu ceļš gar Ogres upi

ogresnovads.lv
Pilnībā noasfaltēts pastaigu ceļš gar Ogres upi
Trešdiena, 2. jūnijs, 2021 09:03

Pilnībā noasfaltēts pastaigu ceļš gar Ogres upi

ogresnovads.lv

Šobrīd aizsargdambji gar Ogres upi no Krasta ielas promenādes līdz pat Rūpnieku ielai ir kļuvuši par iecienītu pastaigu un atpūtas vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Maijā notika pēdējā posma asfaltēšanas darbi, līdz ar to, pastaigu maršruts gar Ogres upi līdz jaunajam gājēju tiltam ir pilnībā noasfaltēts un ērti lietojams iedzīvotāju pastaigām un velo izbraucieniem, ar iespēju mierīgā atmosfērā baudīt Ogres dabu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?