Pilnīgs vājprāts! Aizdedzināti atkritumu konteineri sešos Ogres daudzstāvu namos: kurš segs zaudējumus?

Kā ziņo SIA „Ogres Namsaimnieks”, degšanas rezultātā iznīcināti atkritumu konteineri, izdegušas konteineru telpas, bojātas to durvis un atkritumu stāvvadi. Atkritumu stāvvadus līdz remonta pabeigšanai izmantot ir aizliegts, un tie ir noslēgti.
Tīnūžu ielā 10 tika bojāts arī lietusūdens notekas posms no atkritumu telpas līdz ievadam guļvadā pagrabā. Tas tika nomainīts jau 18. septembrī, taču jauni atkritumu konteineri dzīvojamām mājām tika piegādāti jau nākamajā dienā.
21. septembrī saņemta informācija arī par dedzināšanas gadījumu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 6, Ogrē, kur 1. stāvā aizdedzinātas dzīvokļa durvis, nodarot bojājumus arī ēkas kopīpašumam. Par visiem minētajiem gadījumiem “Ogres Namsaimnieks” vērsies policijā.
Ttikmēr iedzīvotāji aicināti ziņot pašvaldības policijai, ja dzīvojamā mājā vai tās teritorijā tiek pamanītas aizdomīgas darbības. Tāpat aicināts pārliecināties, ka mājokļos uzstādītie dūmu detektori ir darba kārtībā.
Lielāko daļu zaudējumu segs apdrošināšana
Kopš šī gada 1. septembra SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām nepilnā apmērā ir spēkā kopīpašuma apdrošināšana. Paredzams, ka tā segs lielāko daļu ugunsgrēkos cietušajām mājām nodarīto zaudējumu.
Kopīpašuma apdrošināšanas izmaksas tiks iekļautas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēs 2027. gadam, kas kopā ar remontdarbu plāniem šī gada 15. oktobrī tiks ievietotas visu dzīvokļu pastkastītēs.
Plašāku informāciju par kopīpašuma apdrošināšanu, tās segumu un nosacījumiem uzņēmums sola sniegt tuvākajā laikā.