Pāri visiem pilsētas centrā plīvo lielizmēra Latvijas valsts karogs pilsētas centrā un 29. aprīlī virs Ogres tautas nama uzstādītais karogs. Ar jau iemīļotajiem lidojošajiem sarkanbaltsarkanajiem lietussargiem izdekorēta liepu aleja pie kafejnīcas “Pie zelta liepas”. Pilsētā sākušas darboties strūklakas, plaukst izveidotās košās ziedu kompozīcijas.
Pilsētā nepārprotami ir radīta patriotiska noskaņa, gaidot Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas dienu un Darba svētkus 1. maijā un Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā.
Aicinām novada iedzīvotājus priecēt savus draugus un kolēģus, daloties sociālajos tīklos ar foto mirkļiem no svētku gaisotnes savās mājās un apkārtnē.