Ceturtdiena, 09.10.2025 15:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:51
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 4. maijs, 2021 07:00

Pilsēta uzposta Brīvības svinībām

ogresnovadslv
Pilsēta uzposta Brīvības svinībām
Otrdiena, 4. maijs, 2021 07:00

Pilsēta uzposta Brīvības svinībām

ogresnovadslv

Šogad, kad atzīmējam Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu, Ogri rotā vairāki simti valsts karogi, kas izvietoti gan uz laternām ielu malās, gan satiksmes rotācijas apļos un A6 šosejas tiltā pār Ogres upi.

Pāri visiem pilsētas centrā plīvo lielizmēra Latvijas valsts karogs pilsētas centrā un 29. aprīlī virs Ogres tautas nama uzstādītais karogs. Ar jau iemīļotajiem lidojošajiem sarkanbaltsarkanajiem lietussargiem izdekorēta liepu aleja pie kafejnīcas “Pie zelta liepas”. Pilsētā sākušas darboties strūklakas, plaukst izveidotās košās ziedu kompozīcijas.



Pilsētā nepārprotami ir radīta patriotiska noskaņa, gaidot Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas dienu un Darba svētkus 1. maijā un Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā.

Aicinām novada iedzīvotājus priecēt savus draugus un kolēģus, daloties sociālajos tīklos ar foto mirkļiem no svētku gaisotnes savās mājās un apkārtnē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?