Ceturtdiena, 09.10.2025 20:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:46
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 23. augusts, 2021 11:06

Pilsētas svētku ietvaros aizvadīta jau piektā laivu parāde

ogresnovads.lv
Pilsētas svētku ietvaros aizvadīta jau piektā laivu parāde
Pirmdiena, 23. augusts, 2021 11:06

Pilsētas svētku ietvaros aizvadīta jau piektā laivu parāde

ogresnovads.lv

Jau piekto gadu pilsētas svētku ietvaros notika laivu parāde, kas katru reizi pulcē lielu interesentu skaitu. Atšķirībā no citiem gadiem šogad laivu parāde norisinājās pievakarē, iemēģinot jaunu maršrutu pa Ogres upi, sākot no Krasta laukuma līdz aizsargmolam pie Ogres upes ietekas Daugavā.

Laivu braucienā jau no pirmsākumiem piedalās pašvaldības iestādes, organizācijas, biedrības, uzņēmumi, pašdarbības kolektīvi, sporta klubi un citas interesentu grupas.

Šogad laivu parādē piedalījās ap 200 dalībniekiem. Kopumā bija sagatavotas 66 laivas, daži braucēji parādē piedalījās ar savām laivām.

Parādes dalībniekus un skatītājus pie laipas pār Ogres upi uzrunāja laivu parādes idejas autors, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

“Ogrēnieši, sveiciens pilsētas svētkos, urā! Ik gadu mūsu pilsēta kļūst arvien skaistāka un skaistāka. Pie mums brauc ļoti daudz tūristu. Nākamgad laivu braucienā aicinu piedalīties arī tos, kas šogad ir vērotāju lomā, jo piedalīties vienmēr ir interesantāk. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mūsu novads ir kļuvis plašāks, mums pievienojušies Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes iedzīvotāji. Mēs ar prieku viņus uzņemsim draudzīgā saimē, lai kopā varētu lepoties par mūsu apvienoto novadu – mūsu basketbolistiem, handbolistiem, dejotājiem un dziedātājiem! Mēs esam lepni, ka dzīvojam Ogre! Paldies jums par to!”

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?