Laivu braucienā jau no pirmsākumiem piedalās pašvaldības iestādes, organizācijas, biedrības, uzņēmumi, pašdarbības kolektīvi, sporta klubi un citas interesentu grupas.
Šogad laivu parādē piedalījās ap 200 dalībniekiem. Kopumā bija sagatavotas 66 laivas, daži braucēji parādē piedalījās ar savām laivām.
Parādes dalībniekus un skatītājus pie laipas pār Ogres upi uzrunāja laivu parādes idejas autors, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
“Ogrēnieši, sveiciens pilsētas svētkos, urā! Ik gadu mūsu pilsēta kļūst arvien skaistāka un skaistāka. Pie mums brauc ļoti daudz tūristu. Nākamgad laivu braucienā aicinu piedalīties arī tos, kas šogad ir vērotāju lomā, jo piedalīties vienmēr ir interesantāk. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mūsu novads ir kļuvis plašāks, mums pievienojušies Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes iedzīvotāji. Mēs ar prieku viņus uzņemsim draudzīgā saimē, lai kopā varētu lepoties par mūsu apvienoto novadu – mūsu basketbolistiem, handbolistiem, dejotājiem un dziedātājiem! Mēs esam lepni, ka dzīvojam Ogre! Paldies jums par to!”