Pērn katras baznīcas tuvumā gan Ogrē, gan pagastos kā cerību un gaismas simbols nolaidās eņģelis, kas šogad apciemos baznīcas nu jau visa apvienotā novada teritorijā.
Liela interese pagājušajā gadā tika izrādīta par iespaidīgo objektu Mālkalnes prospektā, Ogrē, kur tika izvietota kādreizējās Krievijas valdnieces Katrīnas I kariete. Arī šogad ikviens interesents varēs apskatīt minēto gaismas objektu, kas veidots no 60000 lampiņām, kas savītas 1 km garumā.
Pilsētas centrā –iepretim Ogres novada pašvaldības ēkai - iedzīvotāju un pilsētas viesu uzmanību piesaistīs Kristus dzimšanas ainiņa.
Ik gadu svētku rota mērķtiecīgi tiek papildināta ar jauniem elementiem, instalācijām. Pārsteigumi gaidāmi šogad atklātajā Jūlija Alberta Marsona laukumā Skolas ielā, pie Ogres novada Kultūras centra, ūdenstorņa, kas atrodas blakus Ogres novada pašvaldības ēkai, kā arī uz vasaras sākumā atklātā aizsargmola.
Egle ir svarīgākais Ziemassvētku simbols. Galvenā pilsētas egle Ogrē izvietota pilsētas centrā, taču svētku egles tiks izvietotas arī Mālkalnes prospektā un Kartonfabrikas rajonā. Svētku rotājumos zaigosies arī dabiski augošās egles Krasta laukumā, pie skulptūras “Baltā cielava” un Pārogres teritorijā. Ikšķilē centrālā egle atrodas centra laukumā, Lielvārdē – Lāčplēša laukumā, savukārt Ķegumā – pie tautas nama. Ziemassvētku simbols – egle – mirdzēs arī visos pagastu centros.
Svētku rotājumi un egles visās Ogres novada pilsētās un pagastos tiks iedegti Pirmajā Adventē – 28. novembrī. Ņemot vērā, ka epidemioloģiskā situācija un noteikumi neļauj rīkot aktivitātes, kas mērķtiecīgi pulcē cilvēkus konkrētā vietā un laikā, šogad kultūras aktivitātes rīkotas netiks, taču ar gaišām domām ceram, ka nākamgad epidemioloģiskā situācija būs labvēlīgāka un kopā aizvadīsim skaistus svētku gaidīšanas pasākumus.
Ziemassvētku noskaņā Ogre būs tērpusies visu decembri un janvāri.