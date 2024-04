Pinto kandidatūra oficiāli pieteikta Valsts prezidenta amatam

Pinto kandidatūru pieteikuši visi 10 "Progresīvo" Saeimas frakcijas deputāti. Līdz ar to Pinto ir trešā kandidatūra, kas oficiāli pieteikta Valsts prezidenta vēlēšanām.



Pašlaik Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas trīs Valsts prezidenta amata kandidātus: "Apvienotais saraksts" amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Uldi Pīlēnu, "Progresīvie" - publiskās pārvaldības eksperti Pinto, bet "Jaunā vienotība" - ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Nevienam no šiem kandidātiem pagaidām nav skaidra balsu vairākuma, lai uzvarētu vēlēšanās.



Pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits sākotnēji piekrita, bet vēlāk atteicās no kandidēšanas uz otro termiņu. Viņu amatam bija gatava virzīt Nacionālā apvienība un atbalstīt "Jaunā vienotība", taču vienotu atbalstu koalīcijā iegūt neizdevās, tātad arī viņa pārvēlēšanai būtu pietrūcis balsu.



Citas partijas pašlaik nav pieteikušas ambīcijas šajās vēlēšanās virzīt savu Valsts prezidenta amata kandidātu. Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks maija pēdējā dienā.