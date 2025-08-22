Pirmā sēde notikusi visās iedzīvotāju padomēs

Pirmā sēde, kurā padomes locekļiem no sava vidus jāievēlē padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs, ir notikusi katrā no izveidotajām padomēm – 10 padomēs pirmā sēde notika jūlija otrajā pusē, 4 padomes pirmās sēdes norisei izvēlējās augusta pirmo pusi, savukārt Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes locekļi pirmajā sēdē pulcējās 20. augustā.
Lauberes pagasta iedzīvotāju padomē darbojas trīs pagasta iedzīvotāju ievēlētie pārstāvji. Savā pirmajā sēdē padomes locekļi nolēma par padomes priekšsēdētāju ievēlēt Santu Zobenu, par priekšsēdētāja vietnieku – Aigaru Motovilovu, par sekretāri – Kristīni Purviņu.
E-pasts saziņai ar Lauberes pagasta iedzīvotāju padomi
Pašvaldība atgādina, ka informācija par katra pagasta un pilsētas iedzīvotāju padomes sēžu norises laiku, vietu un darba kārtību pieejama pašvaldības mājaslapā, tāpat mājaslapā ikvienam interesentam ir pieejami katras iedzīvotāju padomes sēžu protokoli.
Iedzīvotāju padomes pagaidām nav izveidotas Jumpravas pagastā, Ķeipenes pagastā, Lielvārdes pagastā, Lēdmanes pagastā un Rembates pagastā, jo, gatavojoties iedzīvotāju padomju vēlēšanām, izvirzīto kandidātu skaits padomes locekļu amatam nebija pietiekams padomes izveidei. Par iedzīvotāju padomes vēlēšanām šajos pagastos tiks pieņemts pašvaldības domes lēmums, un padomes vēlēšanas tiks organizētas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2025 “Ogres novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums”, norāda pašvaldība.