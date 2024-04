Pirmajā ceturksnī būtisks pasažieru pārvadājumu pieaugums visos transporta veidos

2023.gada 1.ceturksnī ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāja 45,6 milj. pasažieru, par 33,6% vairāk nekā 2022.gada 1.ceturksnī. Ar dzelzceļa transportu pārvadāja 3,7 milj. pasažieru, par 31,1% vairāk; pasažieru pārvadājumi iekšzemē pieauga par 31,1%, bet starptautiskajos pārvadājumos – 80%.



Ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāja 25,6 milj. pasažieru, kas ir par 29,7% vairāk nekā gadu iepriekš; iekšzemes maršrutos pasažieru skaits pieauga par 29,6%, bet starptautiskajos maršrutos – 1,6 reizes. Ar trolejbusiem pārvadāja 9,5 milj. pasažieru, pieaugums par 54,3%, bet ar tramvajiem – 6,8 milj. pasažieru, par 25,5% vairāk.







2023.gada 1.ceturksnī ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 74,1 tūkstotis pasažieru. To skaits pieauga par 6,8%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. 1.ceturksnī prāmju satiksme Rīgas pasažieru ostā joprojām bija slēgta. Ventspils ostā pasažieru apgrozījums bija 59 tūkst. pasažieru, par 3,5% vairāk, bet Liepājas ostā – 15,1 tūkst. pasažieru, par 22% vairāk.



Lidostā “Rīga” 2023. gada 1.ceturksnī ielidoja un no tās izlidoja 1,3 milj. pasažieru, kas ir par 62% vairāk salīdzinājumā ar 2022.gada 1.ceturksni.



Plašāka informācija par pasažieru pārvadājumiem pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”.