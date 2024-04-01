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Trešdiena, 6. marts, 2024 21:10

Pirmās palīdzības apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Informāciju sagatavoja Ilze Ziemele, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Zemgales komitejas Ogres biroja vadītāja
Pirmās palīdzības apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem
Trešdiena, 6. marts, 2024 21:10

Pirmās palīdzības apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Informāciju sagatavoja Ilze Ziemele, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Zemgales komitejas Ogres biroja vadītāja

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno projektu “Tilts uz labklājību: atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai Latvijā” un aicina pieteikties uz pirmās palīdzības apmācībām Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā.

Apmācības paredzētas 2024.gada 25. un 26. martā Ogres peldbaseina “Neptūns” telpās Meža prospektā 9, Ogrē, no plkst. 14.00 līdz 20.00.

Apmācības noritēs krievu valodā.

Ukrainas civiliedzīvotājiem paredzētas bezmaksas pirmās palīdzības 15 stundu apmācības ar 3 stundu zināšanu pārbaudi. Pēc zināšanu pārbaudes dalībnieki saņems apliecību, kas ir paredzēta arī transportlīdzekļu vadītājiem un citām likumā paredzētām darbībām.

Lai pieteiktos apmācībām, pieteikumu lūdzu sūtīt uz , norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, pilsētu kur dzīvojat, tālruņa numuru. 

Vairāk informācijas pa tālruni 29266059.

Товариство «Латвійський Червоний Хрест» запрошує подати заявку Навчання першої медичної допомоги для цивільних українців у Латвії.

Тренування заплановано на 25 та 26 березня 2024 року в приміщенні Oгрського басейну «Neptūns», Межа проспект 9, Огре, з 14:00 до 20:00. Навчання буде проходити російською мовою

Безкоштовний 15-годинний тренінг з надання першої допомоги з 3-годинною перевіркою знань для українських цивільних. Після перевірки знань учасники отримають сертифікат, який також призначений для водіїв транспортних засобів та інших призначень

Щоб подати заявку на навчання, будь ласка, надішліть заявку на  із зазначенням свого імені, віку, міста проживання, номера телефону. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном 29266059.

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