Svētdiena, 12.04.2026 18:26
Ainis, Jūlijs
Pirmdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi

Foto: pexels.com
Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+14 grādiem, bet līča rietumu piekrastē gaiss iesils līdz +7…+9 grādiem.

Rīgā pirmdien mākoņi palaikam aizklās debesis un laiks būs sauss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11…+13 grādiem.

Naktī uz pirmdienu rietumos būs neliels mākoņu daudzums, bet valsts austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Vējš pūtīs lēni un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…-3 grādiem.

Rīgā naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un laiks būs sauss. Pūtīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz 0…+1 grādam.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?