Šīs nedēļas pirmajā dienā uz Latvijas autoceļiem pieķerti seši transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Pieci dzērājšoferi apturēti Rīgas reģionā, bet viens - Vidzemē, kur reģistrēts arī transportlīdzekļa vadītājs narkotiku ietekmē.

Visos gadījumos dzērājšoferu alkohola koncentrācija organismā bija virs 1,5 promilēm vai arī viņi kunga dūšā bija sēdušies pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta kriminālatbildība.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem astoņos cietuši cilvēki - katrā pie vienam cietušajam. Starp traumas guvušajiem ir viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Bojāgājušo satiksmes negadījumos aizvadītajā diennaktī nav bijis.

Visvairāk negadījumu ar cietušajiem reģistrēts Rīgas reģionā, kur septiņi cilvēki guvuši traumas ceļu satiksmes negadījumos. Vidzemē reģistrēts viens negadījums ar vienu cietušo, bet pārējos reģionos negadījumi ar cietušajiem nav fiksēti.

Pirmdien likumsargi reģistrējuši arī 212 ātruma pārsniegšanas gadījumus, liecina policijas apkopotā statistika.

