Piektdien, 17. oktobrī, pirmo reizi Latvijā novērota jauna putnu suga - taigas čipste (Anthus hodgsoni), informēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB).

Pirmo putnu Liepājā 17. oktobra rītā pamanīja, fotogrāfijā fiksēja un dabas novērojumu portālā "Dabasdati.lv" reģistrēja putnu vērotājs Atis Ļahs, bet pēc nepilnas stundas šīs pašas sugas pārstāvi novēroja arī Edgars Smislovs.

Taigas čipste ir Sibīrijas suga, Eiropā sastopama tikai pašos ziemeļaustrumos, kur tās ligzdošanas areāls pāri Urālu ziemeļu daļai pietuvojas Baltās jūras piekrastei. Putns ziemo Ķīnas dienvidos, Indijā, Indoķīnas pussalā, Japānas dienvidos un Filipīnās.

LOB skaidro, ka ikviens ir aicināts ziņot par putnu novērojumiem portālā "Dabasdati.lv" arī gadījumā, ja novērotā putna sugu pašu spēkiem nav iespējams noteikt, pievienojot pazīmi "nenoteikts". Ja novērojums ir fiksēts fotoattēlā, putna sugu palīdzēs noteikt portāla "Dabasdati.lv" eksperti.

