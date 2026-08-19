Pirms gada tonna granulas maksāja turpat simts eiro mazāk. Vai situācija šogad nostabilizēsies?

"LATbio" valdes priekšsēdētājs skaidroja, ka Latvijas granulu ražotāji patlaban ir noslogoti ar esošo pasūtījumu izpildi un reizi mēnesī atver pieteikšanos jauniem pasūtījumiem, tomēr ir jūtams situācijas uzlabojums un pieprasījums sāk kristies.
Viņš prognozēja, ka tuvākā mēneša laikā situācija granulu tirgū sakārtosies, kā arī cena, visticamāk, kritīsies.
Palejs atzīmēja, ka šogad situācija līdzinās tai, kāda tā bija pēc enerģētikas krīzes 2022. gada vasarā, kad cenas un pieprasījums bija ļoti augsts, jo iepriekšējā ziemā bija ļoti augstas cenas elektroenerģijai. Savukārt rudenī cena ļoti strauji samazinājās, jo arī pieprasījums saruka.
Viņš arī uzsvēra, ka 2022. gada rudenī un visu atlikušo ziemu 2023. gadā vietējais pieprasījums pēc granulām bija ļoti minimāls. "Gandrīz visu to ziemu 2022. un 2023. gadā nebija vietējā pieprasījuma un ražotājiem bija palikuši tikai eksporta tirgi," pauda Palejs, piebilstot, ka toreiz cilvēki vasarā ļoti intensīvi pirka granulas un cena vasarā bija augstāka nekā ziemā.
Viņš minēja, ka šogad situācija varētu būt līdzīga, jo cilvēki, kuri šobrīd pērk granulas, tās pārsvarā pērk lielos daudzumos visai gaidāmajai ziemai. Tādējādi tie cilvēki, kuri šobrīd ir iegādājušies granulas lielā daudzumā, neatgriezīsies tirgū un nepirks jaunas granulas vismaz līdz nākamā gada pavasarim.