Trešdiena, 19.08.2026 11:23
Imanta, Melānija
Trešdiena, 19.08.2026 11:23
Imanta, Melānija
Trešdiena, 19. augusts, 2026 08:15

Pirms gada tonna granulas maksāja turpat simts eiro mazāk. Vai situācija šogad nostabilizēsies?

OgreNet / Leta
Pirms gada tonna granulas maksāja turpat simts eiro mazāk. Vai situācija šogad nostabilizēsies?
Ilustratīvs attēls
Trešdiena, 19. augusts, 2026 08:15

Pirms gada tonna granulas maksāja turpat simts eiro mazāk. Vai situācija šogad nostabilizēsies?

OgreNet / Leta

Latvijā situācija granulu tirgū varētu nostabilizēties aptuveni pēc mēneša. Latvijas Biomasas asociācijas "LATbio" valdes priekšsēdētājs Didzis Palejs. norāda, ka granulu cena pie ražotājiem šobrīd ir no 300 līdz 330 eiro tonnā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Turpretī šajā pašā laikā gadu iepriekš cena bija 220 eiro tonnā ar PVN.

"LATbio" valdes priekšsēdētājs skaidroja, ka Latvijas granulu ražotāji patlaban ir noslogoti ar esošo pasūtījumu izpildi un reizi mēnesī atver pieteikšanos jauniem pasūtījumiem, tomēr ir jūtams situācijas uzlabojums un pieprasījums sāk kristies.

Viņš prognozēja, ka tuvākā mēneša laikā situācija granulu tirgū sakārtosies, kā arī cena, visticamāk, kritīsies.

Palejs atzīmēja, ka šogad situācija līdzinās tai, kāda tā bija pēc enerģētikas krīzes 2022. gada vasarā, kad cenas un pieprasījums bija ļoti augsts, jo iepriekšējā ziemā bija ļoti augstas cenas elektroenerģijai. Savukārt rudenī cena ļoti strauji samazinājās, jo arī pieprasījums saruka.

Viņš arī uzsvēra, ka 2022. gada rudenī un visu atlikušo ziemu 2023. gadā vietējais pieprasījums pēc granulām bija ļoti minimāls. "Gandrīz visu to ziemu 2022. un 2023. gadā nebija vietējā pieprasījuma un ražotājiem bija palikuši tikai eksporta tirgi," pauda Palejs, piebilstot, ka toreiz cilvēki vasarā ļoti intensīvi pirka granulas un cena vasarā bija augstāka nekā ziemā.

Viņš minēja, ka šogad situācija varētu būt līdzīga, jo cilvēki, kuri šobrīd pērk granulas, tās pārsvarā pērk lielos daudzumos visai gaidāmajai ziemai. Tādējādi tie cilvēki, kuri šobrīd ir iegādājušies granulas lielā daudzumā, neatgriezīsies tirgū un nepirks jaunas granulas vismaz līdz nākamā gada pavasarim.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.