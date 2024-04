Pirms vasaras brīvlaika atgādina elektrodrošības principus ogrenet.lv

Sākoties vasaras brīvlaikam un atvaļinājumu laikam, kad cilvēki mēdz kļūt izklaidīgāki, AS "Sadales tīkls" atgādina elektrodrošības noteikumus, kas jāievēro gan telpās, gan ārā. Vasara ikgadēji ir elektrotraumām bagātākais laiks– pērn šajā gadalaikā Latvijā reģistrētas 19 elektrotraumas, kas ir trešdaļa no kopumā 57 gūtajām elektrotraumām 2021. gadā. No visām vasaras laikā gūtajām elektrotraumām četros gadījumos cieta bērni, bet pārējos – pieaugušie, turklāt četri pieaugušie gūto traumu rezultātā gāja bojā.