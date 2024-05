Pirmseksāmenu satraukums

Daina BLŪMA

Maijs - ne tikai skaists pavasara mēnesis, bet arī eksāmenu laiks. Šajā periodā daudzi jaunieši izjūt satraukumu. Ogres 1. vidusskolas izglītības psiholoģe Līga Volonte sniedz padomus, kā mazināt satraukumu un veiksmīgāk sagatavoties eksāmeniem.

Psiholoģe Līga Volonte stāsta, ka pie viņas vēršas gan skolēni, kas meklē atbalstu pirms konkrēta eksāmena, gan tie, kas paši cenšas rast risinājumus cīņā ar uztraukumu. Viņa piedāvā skolotājiem informatīvus materiālus par kvalitatīvu un bez stresa eksāmenu sagatavošanos. Psiholoģe uzsver, ka jaunieši uztraucas dažādu iemeslu dēļ - viens var satraukties par konkrētu priekšmetu, cits par visiem eksāmeniem kopumā, bet vēl kāds par vērtēšanas sistēmu vai eksāmenu norisi.

Vai skolēni uztraucas?

12. klases skolniece Evelīna Bāra izsaka pateicību skolotājiem, īpaši angļu un latviešu valodas pedagogiem, par ieguldīto laiku un atbalstu. Viņa atzīst, ka neliels stress eksāmena dienā ir neizbēgams, tāpēc plāno nomierināties ar relaksējošām tabletēm, ūdeni un košļenēm. Dienā pirms eksāmena Evelīna pārskata mācību materiālus, bet izvairās no intensīvas mācīšanās, jo tas rada pretēju efektu. Viņa stāsta, ka arī citiem klasesbiedriem šobrīd ir līdzīgas sajūtas - pārliecība un miers, atstājot satraukumu pēdējam brīdim.

Savukārt Amanda Vilciņa apgalvo, ka šobrīd nejūtas satraukusies un par to nav dzirdējusi arī no klasesbiedriem. Viņa netic mierinošo tablešu efektivitātei un dod priekšroku pašiedvesmai, uzsverot, ka viss izdosies. Amanda iesaka atturēties no mācībām iepriekšējā vakarā un pirms eksāmena baudīt nomierinošu zaļās tējas krūzi.

12. klases skolniece Anna Marija Rutkovska saka: "Kas būs, tas būs!". Viņa atzīst, ka lielāku satraukumu rada nevis pats eksāmens, bet gan gaidīšanas periods pēc tā. Pateicoties eksāmenu sadalījumam, Anna jau pērn pieredzējusi šo procesu un jūtas pārliecināta par savām spējām. Dienā pirms eksāmena viņa koncentrējas uz atpūtu un pilnvērtīgu miegu. Anna uzsver pozitīvās domāšanas nozīmi: "Jā, viss būs labi! Es paveikšu visu nepieciešamo un būšu apmierināta ar rezultātu!".

Svarīga atpūta un pilnvērtīgs uzturs

Līga Volonte uzsver, ka skolēnu uztraukuma līmeni lielā mērā ietekmē arī organisma fiziskā funcionalitāte. Pirms eksāmena svarīgi ir kārtīgi izgulēties: "Negulējuši skolēni nespēj koncentrēties un grūti veic uzdotos darbus," skaidro psiholoģe. Tāpat svarīga ir veselīga un regulāra ēšana. Psiholoģe atzīst, ka gadījumi, kad skolēni ēd tikai vienu reizi dienā, ir satraucoši: "Nepietiekama uztura dēļ trūkst enerģijas, koncentrēšanās spējas ir vājas un pašsajūta slikta." Fiziskās aktivitātes ieguvumi ir neapšaubāmi: "Tās ir lielisks veids, kā atbrīvoties no stresa," uzsver psiholoģe. Viņa aicina ierobežot laiku, ko bērni pavada pie telefona vai datora ekrāna, jo tas negatīvi ietekmē smadzeņu darbību, jo ierobežo kustību. Kopīga mācīšanās pirms eksāmena var būt efektīva, jo ļauj ātrāk apgūt materiālu. Psiholoģe atgādina, ka intensīva mācīšanās pēdējā naktī pirms eksāmena nav ieteicama.

Vingrinājumi pret satraukumu

Psiholoģe piedāvā vairākus vingrinājumus, kas palīdz nomierināties pirms eksāmeniem. Viens no tiem ir elpošanas vingrinājums: ieelpojot skaita līdz 5, aiztur elpu, izelpojot skaita līdz 8 un atkal aiztur elpu. Šo vingrinājumu ieteicams veikt regulāri, nevis tieši pirms eksāmena. Nākamais vingrinājums ir skatīšanās tālumā: "Ilgstoša atrašanās pie ekrāna vai ierobežotā telpā izraisa acu muskuļu sasprindzinājumu. Šis vingrinājums palīdz tiem atslābināties un nomierināties," skaidro psiholoģe.

Atceroties par miegu, veselīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm un elpošanas vingrinājumiem, skolēni un vecāki var efektīvi cīnīties pret eksāmenu stresu. Svarīgi ir arī saglabāt pozitīvu domāšanu!