Saskaņā ar Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju viena no izvirzītajām ilgtermiņa prioritātēm ir konkurētspējīga izglītība un sports. Noteiktās pamatnostādnes paredz Ogres novadā izveidot savstarpēji integrētu un efektīvu izglītības sistēmu, kas nodrošina augstu izglītības kvalitāti.
Tāpat viena no Ogres novada pašvaldības darba prioritātēm ir saistīta ar vides pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem – pie publiskām ēkām tiek ierīkoti pacēlāji vai ērtas uzbrauktuves, gājēju tuneļos izbūvēti lifti, kā arī katru gadu tiek piešķirts finansējums mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem. Ņemot vērā minēto, Ogres Valsts ģimnāzijas ēku ir paredzēts pielāgot personām ar kustību traucējumiem. Izglītības iestādē tiks uzstādīts lifts un pacēlājs, izmantojot bezkontakta aktivizēšanas risinājumu, – ar Ogres novada skolēna vai iedzīvotāja kartes palīdzību. Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs ir 91 600 eiro.
Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai plānots veikt Ķeipenes pamatskolas fasādes, ieejas mezgla un telpu atjaunošanu. Projekta ietvaros paredzētsrisināt arī elektroapgādes jautājumus.Kā norādīja Ogres novada domes priekšsēdētājs E. Helmanis, steidzamā kārtā būtu jāveic elektromezglu nomaiņa, jo mācību iestādē esošais darbmācības kabinets šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī. Nepieciešamā finansējuma apmērs ir līdz 98 891 eiro.
Pamatojoties uz to, ka Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā kā trešā ilgtermiņa prioritāte ir izvirzīta vidi saudzējoša infrastruktūra, pamatnostādnēs paredzot Ogres novadā tādu komunālo pakalpojumu infrastruktūru, kas vienlaikus nodrošina vides resursu saprātīgu izmantošanu, piesārņojuma samazināšanu un sekmē dzīves kvalitātes paaugstināšanu, pašvaldības īpašumā esošajā daudzdzīvokļu ēkā “Madernieki”, Krapē, plānots uzlabot ūdensapgādes sistēmu. Šajā namā tiek nodrošināta sociālas aprūpes centra funkcija. Biedrība “Ģimenes darbnīca” projekta “Iespēju māja” ietvaros ēkā izveidoja interešu telpu un higiēnas istabas sociāli mazaizsargātām personām, un šobrīd ēkas ūdens apgādes sistēmai ir augsta nolietojuma pakāpe. Lai nodrošinātu ūdens apgādes pakalpojuma nepārtrauktību un kvalitāti, paredzēts izveidot jaunu ūdens urbumu un pārbūvēt ūdensapgādes sistēmu. Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs ir līdz 100 000 eiro.
Lai nodrošinātu ērtu un drošu piekļuvi jaunajam Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta infrastruktūras ēku kompleksam, plānots pārbūvēt Meža prospektu posmā no Mednieku ielas līdz zemes vienībai Meža prospektā 19, paredzot inženiertīklu izbūvi vai atjaunošanu. Projekta īstenošanai nepieciešama finansējuma apmērs ir 913 453 eiro.
Papildus finansējumam augstāk minēto projektu īstenošanai vēl ir jāprecizē nepieciešamajam finansējuma apmērs autostāvlaukuma izveidei Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, un Ogres Centrālās bibliotēkas tehnoloģiskās sistēmas ievešanai.
“Šie ir projekti, kurus cilvēki gaida jau gadiem. Ir ļoti būtiski, ka tiks risināts vides pieejamības jautājums Ogres Valsts ģimnāzijā, kur mācās bērni ar kustību traucējumiem; šie uzlabojumi atvieglos skolēnu pārvietošanos skolas telpās bez asistenta palīdzības. Esmu gandarīts, ka varam soli pa solim īstenot arī projektus pagastos. Ilgtermiņā plānots arī īstenot apgaismojuma izbūves projektu Krapē un Lauberē,” uzver domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Galīgais lēmums tiks pieņems Ogres novada pašvaldības domes sēdē 15. aprīlī.