Plāno mainīt ielas nosaukumu Ciemupē; iespēja izteikt viedokli

Foto: www.ogresnovads.lv
Ar Ogres novada pašvaldības domes lēmumu publiskajai apspriešanai nodota iecere par ielas nosaukuma “Pionieru iela” maiņu uz publiskai apspriešanai izvirzītajiem ielas nosaukuma variantiem. Minētā iela atrodas Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, informē Ogres novada pašvaldībā.

Piedāvātie ielas nosaukuma varianti: Celmlaužu iela, Pļavas iela, Dāvja Ādama iela, Loka iela, Upes iela, Ciemupes iela, Pirmā iela, Jaunatnes iela, Lībiešu iela, Rītausmas iela, Skautu iela, Lata iela. Publiskās apspriešanas termiņš ir 30 dienas – no 2025. gada 6. novembra līdz 5. decembrim.

Publiskās apspriešanas forma ir anketa, kas pieejama Ogres novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv aizpildīšanai rakstveidā un iesniegšanai Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ogrē, Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pagastu pārvaldēs. Anketu var arī nosūtīt, elektroniski parakstītu, uz oficiālo elektronisko adresi, e-pasta adresi vai papīra formā pa pastu uz adresi: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001, ar norādi “Publiskā apspriešana ielas nosaukuma maiņai”.

