Ogres sākumskolas iekšējās reorganizācijas mērķis ir nodrošināt Ogres izglītības iestāžu konkurētspēju, līdz šī gada 24. augustam izveidojot kvalitatīvu, mūsdienīgu un iekļaujošu pamatskolu, kas īstenos pamatizglītības un speciālās izglītības programmas no 1. līdz 9. klasei. Skola savu darbību turpinās Ogrē, Meža prospektā 14.
2022./23. mācību gadā skolā turpinās īstenot akreditēto izglītības programmu 1. - 6. klašu posmā un uzņems 7. klases skolēnus no jauna licencētā pamatizglītības programmā.
iI.Grigorjevs atgādināja, ka šobrīd Ogrē notiek jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība. Šo skolu plānots attīstīt par mūsdienīgu, konkurētspējīgu izglītības iestādi, kas īstenos pilnveidoto mācību saturu un jaunu pieeju 10. – 12. klašu posmā. “Lai sasniegtu izvirzītos mērķus parmūsdienu prasībām atbilstošu vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu novadā, nepieciešams stiprināt izglītību pamatizglītības posmā, veidojot racionālu un sabalansētu izglītības iestāžu tīklu novadā, kas nodrošinās kvalitatīvas pamatizglītības pieejamību,” ir pārliecināts I. Grigorjevs.
Viens no soļiem, kas nākotnē nodrošinātu minētās vajadzības, ir Ogres sākumskolas pārtapšana par pamatskolu, paaugstinot iegūstamās izglītības pakāpi un nodrošinot pēctecīgu un nepārtrauktu pamatizglītības apguvi 1. - 9. klases posmā. Ogres sākumskolai kļūstot par pamatskolu un licencējot nepieciešamās izglītības programmas, tiks nodrošināta plašāka un dažādām izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās pamatizglītības pakalpojuma pieejamība Ogrē. Tas nodrošinās pilnu un nepārtrauktu pamatizglītības ciklu, atbalsta personāla un pedagoģiskā personāla pieejamību, sniegs iekļaujošas izglītības pieeju, atbalstu talantu un izcilības veicināšanai, mērķtiecīgu karjeras izglītības iekļaušanu mācību saturā un pieejā, vienlaicīgi radot priekšnosacījumus izglītības turpināšanai vidējās izglītības posmā.
Ogrē vispārējo pamatizglītības programmu apguvi nodrošina 4 pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes - Jaunogres vidusskola (495 skolēni 1. – 9. klašu posmā), Ogres 1. vidusskola (1150 skolēni 1. - 9. klašu posmā), Ogres Valsts ģimnāzija (400 skolēni 7. – 9.klašu posmā), Ogres sākumskola (714 skolēni 1. - 6. klašu posmā) un viena privātā izglītības iestāde – Ogres Baltā skola. Izglītības iestāžu noslodze pamatskolas posmā Ogres pilsētā nav vienmērīga, turklāt ne visas izglītības iestādes īsteno speciālās izglītības programmas, kas apgrūtina izglītības nepārtrauktību un pēctecību, un nenodrošina iekļaujošas izglītības pieeju. Ņemot vērā Tīnūžu sākumskolas atrašanās vietu, arī liela daļa šīs skolas 6. klases absolventu izvēlas turpināt pamatizglītību kādā no Ogres skolām. Vērojams nepietiekams vietu skaits visiem 7. klašu skolēniem un neatbilstošs izglītības programmu piedāvājums pamatizglītības turpināšanai.
Iecerēts, ka 2022./23. mācību gadā mācības pārveidotajā skolā notiks 1. – 7. klašu skolēniem, 2023./24. mācību gadā skolā mācīsies 1. – 8. klašu skolēni, bet 2024./25. mācību gadā skolēni visās deviņās pamatskolas klasēs.
Janvāra beigās un februāra sākumā plānotās izmaiņas apspriestas sanāksmēs ar Ogres sākumskolas vadības komandu, pedagogu kolektīvu, Ogres sākumskolas padomi, 6. klases skolēniem un vecākiem.
Noklausoties I. Grigorjeva sniegto informāciju, Ogres novada pašvaldības Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Raivis Ūzuls uzdeva jautājumu, kā virzās Ogres sākumskolas direktora amata pretendentu izvērtēšana, jo, kā zināms, pagājušā gada augustā darba tiesiskās attiecības pārtrauca skolas direktore Māra Banka un direktora amata pienākumus pilda direktora vietniece izglītības jomā Ieviņa Piļka. I.Grigorjevs atbildēja, ka konkurss uz Ogres sākumskolas direktora amatu ir noslēdzies, saņemti 5 pretendentu pieteikumi un tuvākajā laikā notiks intervijas ar pretendentiem, kuru pieteikumi atbilst konkursa prasībām.
Izglītības jautājumu komiteja nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu uz apstiprināšanu domes sēdē 24. februārī. Lēmums paredz uzsākt Ogres sākumskolas pārveidi par pamatskolu, īstenojot iekšējo reorganizāciju, apstiprināt Ogres sākumskolas iekšējās reorganizācijas plānu un noteikt, ka Ogres sākumskolas iekšējā reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā 2022. gada 24. augustā.