Lai uzlabotu apkārtējo vidi, pašvaldība piedāvā atbalstu arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai. Šobrīd izstrādāti jauni atbalsta pasākumi, lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu.
Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 8. aprīlī tika skatīts projekts par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai””. Grozījumi paredz palielināt līdzfinansējuma apjomu, tādā veidā pilnveidojot atbalsta pasākumus un uzlabojot dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumu īpašnieku vienošanās iespējas.
Paredzams, ka noteikto maksimālo līdzfinansējuma apmēru 50% var palielināt par 10%, ja projekta iesniedzējs daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, pretendējot uz līdzfinansējumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases kārtām.
Līdzīgi plānots noteikt maksimālo līdzfinansējuma apmēru ne vairāk kā 90% no kopējām atbalstāmajām izmaksām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, ja tiek izpildīti nosacījumi:
-projektu iesniedz divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, projekta iesniegumam pievienojot līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistītā zemesgabala kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu,
-projekts paredz caur pagalmu braucamā ceļa izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu, kas nepieciešams divām vai vairāk daudzdzīvokļu mājām un tas skar vienas vai vairāku no šajā punktā minētajām daudzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītajiem zemes gabaliem.
Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis Finanšu komitejas sēdē uzsvēra, ka, neskatoties uz to, ka tieši īpašniekiem būtu jānodrošina un jārūpējas par piebraucamā ceļa atbilstošu kvalitāti, dzīvojamo māju īpašnieki lielākoties nevar rast kopsaucēju un savstarpēji vienoties lēmumā par nepieciešamajiem labiekārtošanas darbiem, attiecīgi virzība nenotiek. Tādēļ šī pašvaldības iniciatīva ir pretimnākšana īpašniekiem, iedzīvotājiem, sniedzot būtisku atbalstu un stimulu labiekārtošanas un ceļu sakārtošanas darbiem.
Izstrādāto sistēmu plānots pārrunāt ar SIA “Ogres namsaimnieks”, kas attiecīgi tālāk uzrunās iedzīvotājus un veidos rindas kārtību, lai jau pāris gados daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu veiktu nepieciešamajā apjomā.
Gala lēmums tiks pieņemts domes sēdē 15. aprīlī.