Novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale iepazīstināja deputātus ar metu konkursa norises gaitu un rezultātiem. Komitejas sēdē tika rosināts uzsākt publiskā iepirkuma sarunu procedūru ar pirmās un otrās vietas ieguvējiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.
Labāko piedāvājumu apraksts
Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska deputātiem prezentēja visus septiņus iesniegtos piedāvājumus. Attiecībā uz konkursa uzvarētajiem – 1. vietas ieguvēja piedāvājums ar devīzi "OVA20" piedāvā bijušo sūkņu stacijas vietu pārbūvēt par Ogres reprezentācijas vietu, kas simbolizē Ogri kā modernu un inovatīvu pilsētu. Lai arī virsbūve pirmajā brīdī var šķist necila, tā harmoniski iekļaujas Daugavas un Ogres pilsētas panorāmā. Risinājums ir ļoti inovatīvs un saturiski pievilcīgs. Virszemes pirmais stāvs ir plānots vismaz 3 metru augsts, tajā plānots ūdenstūrisma un aktīva tūrisma, izziņu tūrisma koordinēšanas centrs, kafejnīca un rekreācijas zona. Jumta zonā ir skatu platforma ar soliņiem, āra trenažieri un iespējam relaksēties un izmantot šo vietu iedvesmai, atpūtai jebkurā dienas laikā. Ļoti labi un lakoniski izteikta pagrabstāva šahtas izmantošana, kur pagrabstāva pirmajā līmenī – 4,6 metru dziļumā – plānota semināru telpa, burāšanas skolas klase un tehniskās telpas – zemes siltumsūknim un citam funkcijām. Pagrabstāva otrajā – vidējā līmenī plānotas ekspozīciju telpas. Pagrabstāva trešais – dziļākais līmenis – paredzēts Daugavas upes interaktīvajam izziņu centram ar digitālajām projekcijām.
2. vietas ieguvēju piedāvājums ar devīzi "OOO33" balstīts uz Ogres ģerboņa aprakstu – strauja upe ar klinti un priedi. Izvēlētais būvmateriāls betons simbolizē klinti, koks – priedes, strauja upe – stikls un metāla plāksnes. Šajā projektā labi piedāvāts funkcionālais risinājums telpām; paredzēta papildu funkcija – telpa kopienai un kopstrādei. Lielāko daļu šahtas bija plānots aizbērt, pirmais stāvs plānots izziņu centram, savukārt, pagrabstāvā paredzēta laivu noma, ģērbtuve un duša. Interesants risinājums ir koka laipas un skatu platforma, kas iestiepjas dziļi virs ūdenskrātuves. Serpentīna gājēju celiņš līdz Daugavai no ekspertu viedokļa ļoti labi izstrādāts tieši priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tapāt arī māmiņām ar bērnu ratiņiem. Aktualizēta tūrisma nepieciešamība savienot Ogres vārtus ar pilsētas centru.
Plašāk ar visu pretendentu piedāvājumiem var iepazīties zemāk pievienotajā pielikumā šeit:
Metu konkursa norises gaita un rezultāti
Piedāvājumi metu konkursam bija jāiesniedz līdz 2020. gada 26. augustam, kopā tika saņemti 8 piedāvājumi. 2020. gada 4. septembrī atverot metu konkursā iesniegtos piedāvājumus, tika konstatēts, ka viens dalībnieks neatbilst metu konkursa nosacījumiem, papildus devīzei metā bija identificējams dalībnieka nosaukums, un šis mets netika vērtēts. Līdz ar to žūrijas komisijas locekļi individuāli uzsāka vērtēt 7 metu konkursa dalībnieku meta piedāvājumus. 2020. gada 25. septembrī metu konkursa žūrijas komisijas locekļi vienbalsīgi pieņēma lēmumu par vietu piešķiršanu, un 2020. gada 6. oktobrī organizēja atklātu sanāksmi, kuras laikā žūrijas komisija nosauca uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvēju devīzes. Pēc tam tika atvērtas devīžu atšifrējumu aploksnes un nosaukti visu dalībnieki nosaukumi: 1. vieta metam ar devīzi "OVA20" – pilnsabiedrība ZGT; 2. vieta metam ar devīzi "OOO33" – SIA "Gaiss arhitekti"; 3. vieta metam ar devīzi "OOM88" – SIA "AR&DE"; 4. vieta metam ar devīzi "OGA24" – SIA "CMB"; 5. vieta metam ar devīzi "OGR31" – piegādātāju apvienība "SIA "TRĪS ARHITEKTŪRA" / SIA "SUDRABA ARHITEKTŪRA" / SIA "PROFECTO""; 6. vieta metam ar devīzi "SAN07" – SIA "UNITED RIGA ARCHITECTS"; 7. vieta metam ar devīzi "LAV69" – personu apvienība SIA "Konvents" un SIA "AB Studio".
Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas metu konkursa žūrijas komisija rīkoja slēgtu sēdi, kurā pārliecinājās, ka dalībnieku iesniegtie kvalifikācijas dokumenti ir atbilstoši metu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
2020. gada 3. novembrī žūrijas komisija pieņēma lēmumu piešķirt godalgas 1. vietas ieguvējam metam ar devīzi "OVA20", pilnsabiedrībai ZGT – 3000 eiro; 2. vietas ieguvējam metam ar devīzi "OOO33", SIA "Gaiss arhitekti" – 2000 eiro; 3. vietas ieguvējam metam ar devīzi "OOM88", SIA "AR&DE" – 1000 eiro .
2020. gada 23. decembrī Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) publicēja 2020. gada 18. decembra lēmumu par personas iesniegumu saistībā ar Ogres novada pašvaldības rīkoto metu konkursu un uzsāka pārbaudi.
Ogres novada pašvaldība 2021. gada 2. martā konstatēja, ka IUB termiņā nav iebildis pret metu konkursa žūrijas komisijas nolemto, līdz ar to uz Ogres novada pašvaldības domes sēdi tiek virzīts lēmuma projekts par metu konkursa ietvaros publiskā iepirkuma – sarunu procedūras organizēšanu ar pirmās un otrās vietas godalgu ieguvējiem un līguma slēgšanu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ar sarunu procedūras uzvarētāju.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicināja kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, vēlreiz apliecinot, ka šis unikālais objekts būs pilsētas magnēts. Viņš atgādināja, ka Ogre ir viena no nedaudzām vietām, kur Daugavai var piekļūt tik tuvu: "Mums ir paveicies ar šādu objektu starp divām upēm – viena upe ir Daugava un otra upe ir transporta plūsma pa autoceļu A6. Ja šāds īpašums ar 19 metru dziļu šahtu un hidroizolācijas nodrošinājumu mums būtu jāizbūvē pašiem, tas izmaksātu daudz dārgāk nekā esam ieguldījuši. No ārpuses mēs neredzam, ka apakšā ir milzīga šahta, kas tiks aprīkota un būs sava veida magnēts, kas piepildīs Ogres pilsētu ar apmeklētājiem. Mēs pieteiksim sevi kā modernu pašvaldību, kas izmanto mūsdienu tehnoloģijas, parādot, kas notiek Daugavā un citās Latvijas ūdenstilpēs. Mēs iepazīstināsim ar Latvijas dabu. No šīs vietas varēs sākt ceļu pa Ogri, varēs iznomāt elektroskrejriteņus, velosipēdus. Šī vieta iepazīstinās ar Ogri un apliecinās, ka ir vērts iegriezties mūsu pilsētā."
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu uz domes sēdi 18. martā, kad tiks pieņemts gala lēmums.
Mērķtiecīga virzība ūdenstūrisma attīstīšanai
2018. gada 20. decembra Ogres novada domes sēdē tika pieņemts lēmums iegādāties īpašumu Rīgas ielā 45, Ogrē, ūdenstūrisma attīstībai. 2020. gada 5. jūnijā pašvaldība izsludināja metu konkursu, kura mērķis bija iegūt vispiemērotāko metu – būvniecības ieceres pirmsprojekta materiālu īpašumam Rīgas ielā 45, Ogrē, kas sastāv no zemes vienības 1726 m² platībā un būves (sūkņu stacija), lai attīstītu to kā Ogres reprezentācijas vietu, kas simbolizē Ogri kā modernu, inovatīvu un plaukstošu kūrortpilsētu. Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums atrodas pie A6 autoceļa Rīga – Daugavpils, Daugavas krastā – pie robežas ar Ikšķiles novadu. Ēka padomju laikā bija Ogres trikotāžas kombināta sūkņu stacija. Vieta ir uzskatāma par Ogres vārtiem, jo tā ir pirmā ēka, ko redz, iebraucot Ogrē pa autoceļu. Pašlaik ēka vieš degradētas būves iespaidu, taču šajā vietā ir plašas attīstības iespējas.
Konkursa ""Ogres vārti” – attīstības priekšlikumi" dalībnieku uzdevums bija izstrādāt metu "Ogres vārtiem", piešķirot būvei mūsdienīgas, multifunkcionālas sabiedriskā pakalpojuma funkcijas, atbilstoši sabiedrības un pašvaldības vajadzībām (tajā skaitā uzziņai, sportam un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai, ēdināšanai u.c.) un sekmējot saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.