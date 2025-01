Plānotie Vakcinācijas noteikumu grozījumi izpelnās pēdējā laika skaļāko apspriešanu

Jāpiebilst, ka uz vairākiem VM nosūtītajiem jautājumiem "Ogrenet" atbildes nesaņēma. Tostarp uz jautājumiem - Vai plānotie grozījumi nebūs pretrunā ar šobrīd Latvijā vecākiem esošajām tiesībām un brīvībām? Vai netiks pārkāpts samērības princips un vai tas ir bērnu interesēs, ka vecāki tiktu sodīti ar kriminālatbildību, pat ja viņi veic absolūti pilnīgi visu pārējo, ko paredz Bērnu tiesību aizsardzības likums par bērnu aprūpi? Kā plānotie grozījumi attieksies uz gadījumiem, kad vecāki izvēlēsies dalīto vakcinācijas plānu (daļēju)? Uz kuru tieši pantu Krimināllikumā notiek atsaukšanās un ko ietvertu kriminālapsūdzība (īslaicīga brīvības atņemšana, sabiedriskais darbs vai naudas sods)?

Projekts ir izstrādes procesā

VM pārstāvis uzsver, ka jautājums plašsaziņas līdzekļos par stingrāku normatīvo regulējumu vakcinācijas ievērošanai, aktualizējās pēc nesenā traģiskā notikuma, kad mira pret difteriju nevakcinēts bērns. “Lielākoties diskusijas izvērtās par to, lai nevakcinēti bērni nevarētu apmeklēt izglītības iestādes, un lai vecāki, kas atsakās no savu bērnu vakcinācijas, tiktu sodīti.”

Veselības ministrijas pārstāvji ir pamanījuši, ka sabiedrība asi reaģē uz plānotajiem grozījumiem.

“Pašlaik vakcinācijas pretinieki sociālajos tīklos ir izvērsuši masveida aktivitātes, kurās iedzīvotājus aicina noraidīt plānotos grozījumus Vakcinācijas noteikumos. VM vēlas norādīt, ka pašlaik norisinās projekta izstrādes process, kura laikā Veselības ministrija atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir nodrošinājusi iespēju sabiedrības pārstāvjiem publiski iesaistīties projekta izstrādes procesā un paust viedokli,” tā VM pārstāvis. To var izdarīt šeit līdz 16. janvārim (ieskaitot).

Viņš skaidro, ka noslēdzoties publiskajai apspriešanai tiks vērtēti no sabiedrības saņemtie iebildumi, tajā skaitā uzklausot veselības jomas un tieslietu ekspertus. Tikai tad tiks veikti nepieciešamie papildinājumi vai novērstas konstatētās neprecizitātes, kam sekos noteikumu projekta tālāka virzība Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP portālā) atbilstoši normatīvo aktu izstrādes principiem.

Atteikuma veidlapā iekļauta - kriminālatbildība

Neskatoties uz to, ka noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi turpināt pilnveidot vakcinācijas jomas regulējumu, pazemināt balstvakcinācijas vecumu vairākām slimībā turpināt vakcinācijas datu digitalizāciju, asāko tūlītēju sabiedrības reakciju izpelnījies nodoms “pilnveidot vakcinācijas atteikuma veidlapu, norādot uz iespējamām sekām, ja bērns netiek vakcinēts.” Jau minētajā oficiālajā valdības mājaslapā ir pievienoti vairāk nekā 9 tūkstoši komentāru.

Likumprojekta anotācijā teikts: "Lai vecāki daudz atbildīgāk izturētos pret savu bērnu vakcināciju, atteikums no vakcinācijas tiek papildināts ar iespējamajām sekām, kas var iestāties, ja bērns paliek nevakcinēts - uzskaitītas vakcīnregulējamo slimību komplikācijas un sekas, kas var iestāties nevakcinētam bērnam, un norādīts, ka vecākiem pie noteiktiem apstākļiem var iestāties kriminālatbildība."

“VM, reaģējot uz pagājušā gada septembra traģisko bērna nāves gadījumu, ir iecerējusi veikt izmaiņas vakcinācijas atteikuma veidlapā, kurā plānojusi sniegt papildu informāciju par riskiem un sekām, kas saistīti ar nevakcinēšanos, tādējādi ne tikai veicinot izpratni, bet arī uzlabojot veselības aprūpes darbinieku spēju skaidrot vakcinācijas priekšrocības. Vakcinācijas noteikumos pēc ārstniecības personu ieteikuma tika iekļauta konkrēta atteikuma veidlapa no vakcinācijas, lai vecākiem būtu jāizdara informēts atteikums, ja viņi atsakās no savu bērnu vakcinācijas. Atteikuma veidlapas noformēšanas mērķis ir nevis automātiska un vieglprātīga atteikšanās no vakcinācijas, bet izsvērts un informēts lēmums, apzinoties savas darbības iespējamās sekas. Ar šīm plānotajām izmaiņām vakcinācijas atteikuma veidlapā ceram vēl vairāk likt vecākiem aizdomāties, ka viņu pieņemtais lēmums, iespējams, var negatīvi ietekmēt visu viņu bērnu dzīvi vai vēl ļaunāk - novest pie bērna nāves smagas saslimšanas gadījumā,” plašāk skaidro VM Komunikācijas nodaļas vadītājs.

Viņš atsaucas uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas nosaka, ka bērna aprūpes pienākumu nepildīšana ir bērna fizisko, emocionālo, sociālo vajadzību, veselības aprūpes un izglītības nenodrošināšana, kā arī bērna vecumam neatbilstoša aprūpe, kas ilgtermiņā apdraud bērna veselību un attīstību. Vienlaikus Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu vecāki saucami pie likumā noteiktās atbildības.

O.Šneiders uzsver, ka vakcinācija ir viens no būtiskākajiem profilakses pasākumiem, kas pasargā bērnus no smagām slimībām un pat nāves. “Atteikuma veidlapa automātiski neparedz, ka atsakoties no vakcinācijas, vecākiem iestājas kriminālatbildība. Lai par jebkādu nodarījumu iestātos kriminālatbildība, persona ir jāatzīst par vainīgu šī nodarījuma izdarīšanā, konstatējot visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes."

Sabiedrības līdzdalība un apspriešana, kā arī priekšlikumu iesniegšana notiek vēl līdz 16. janvārim (ieskaitot) TAP portālā. Šeit var arī plašāk iepazīties ar grozījumu projektu un tā anotāciju.

Piedāvājam dažus no iebildumiem, kuri lasāmi TAP portālā.

Arnis Zitāns: "Jebkurai vakcinācijai ir jābūt tikai un vienīgi brīvprātīgai, un tā nedrīkst būt uzspiesta ar draudiem par kriminālatbildību, darba zaudēšanu vai cita veida ierobežojumiem. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. (Satversmes 91.pants; Pacienta tiesību likums 6.pants 1 un 4 daļa un 13.pants pirmā daļa)"

Jānis Rudzeišs: "Esmu pret grozījumiem MK noteikumos Nr 330. Sevišķi jau pret vecāku kriminalizēšanu pie atteikšanās vakcinēt bērnu. Demokrātiskā valstī tas nav pieļaujams! Ja tā notiek, tad jebkuras blaknes gadījumā jānosaka kriminālatbildība visai sistēmai un katram tās darbiniekam personīgi par apzinātu kaitējumu bērna veselībai.

Iveta Sidere: "Es nevēlos ka mans bērns saņem potes, un neviens neuzņemas atbildību.Tāpēc visi kas liek potēties, lai uzņemas atbildību, un tikti likti cietumā pēc atbildības pakāpes."

Mareks Ignats: "Esmu pret šiem grozījumiem. Esmu pret, ka valstij tiek piešķirta lielāka teikšana pār bērniem nekā vecākiem vakcinācijas jautājumos."

Jana Krieviņa - Veselības aprūpes speciāliste: "Pēc piedzīvotajiem vairāku smagu blakņu gadījumiem pēc vakcinācijas gan saviem bērniem, gan gimenes locekļiem, es pret piespiedu vakcināciju! Tai jābūt katra brīvai izvēlei!"

Andra Biseniece: "Esmu pilnībā pret vakcināciju,jo daudzas slēptas slimību formas ,kā piemēram astmatiski procesi,sevi neparāda agrīnā zīdaiņu vecumā.Līdz ar to smaga iejaukšanās dabiskajos attīstības procesos ar obligāto vakcināciju pirmajā dzīves gadā,izjauc dabisko imunitāti un normālu bērna attīstību, pakļauj pēkšņās nāves riskiem ( kuri vēl arvien nav pierādīti),pakļauj dažādām ārējas vides ietekmēm,kas arī ir pats vakcinācijas process!"

Jēkabs Treimanis: "Esmu pret obligāto vakcināciju gan bērniem,gan pieaugušajiem.Uzspiest kaut ko pret paša gribu ir solis pretī diktatūrai.Es gribu izlemt pats par sevi vai saviem bērniem brīvprātīgi.Mums ir tiesibas dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, un nevienam nav tiesības bīdīt savas biznesa intereses augstāk par cilvēku veselību,ņemot vērā cik daudz blakņu un veselības problēmu radās pēc covid 19 potēm."

Fiziska persona (anonīmi): Medicīniskās procedūras, tādas kā vakcinācija, nedrīkst būt obligātas. Ir reliģiski apsvērumi, ir cilvēciski apsvērumi, ir veselības apsvērumi. Nepiekrītu obligātajai vakcinācijai. Tas, kas ir patiešām labs veselībai, nevienam nav jāuzspiež, jo visiem tas kļūst skaidrs un saprotams. Ja kaut ko uzspiež, var tikai izraisīt pretreakciju un nepaļāvību valsts varai. Ir jāuzklausa arī tie cilvēki, kuriem ir pamatoti apsvērumi, šaubas vai pieredze, kas liedz uzskatīt šo medicīnisko procedūru par nekaitīgu. Epidēmijas gadījumā, ja cilvēks ir gatavs doties brīvprātīgā izolācijā un neapdraudēt pārējos sabiedrības locekļus, kāpēc viņi būtu jāsoda? Latvijā iedzīvotāju blīvums šādu izolēšanos pieļauj.