Tālruņa līnija šobrīd izmantojama tikai un vienīgi, lai nodrošinātu iedzīvotāju reģistrēšanu vakcīnas saņemšanai. Jebkādas konsultācijas saistībā ar veselības jautājumiem iedzīvotāji tiek aicināti uzdot savam ģimenes ārstam.
Tie iedzīvotāji, kas ir vecumā virs 70 gadiem un vēl nav pieteikušies savai vakcīnai, tiek aicināti reģistrēties vienā no trīs veidiem: pa tālruni 8989, pie sava ģimenes ārsta vai vietnē manavakcina.lv.
Veselības ministrija aicina iedzīvotājus vecumā virs 70 gadiem veikt pieteikšanos jau tagad, lai nodrošinātu savlaicīgu vakcinēšanos.Šobrīd Latvijā uzsākta tieši šīs vecuma grupas pakāpeniska vakcinācija.
Tālruņa līnijas mērķis ir nodrošināt pieteikšanos tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas objektīvu iemeslu dēļ nevar izmantot pieteikšanās vietni manavakcina.lv. Gan manavakcina.lv, gan arī tālruņa līnija 8989 veido vienotu iedzīvotāju reģistru, kurā iekļauti tie iedzīvotāji, kuri vēlas vakcinēties. Šie dati tiks pakāpeniski izmantoti, lai prioritāro grupu kārtībā visus reģistrētos iedzīvotājus aicinātu vakcinēties.
Veicot zvanu, iedzīvotājiem sevi jāidentificē ar personas kodu un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese.
Informāciju sagatavoja Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs