Noteikumi paredz atbalstu Ogres novada privātajām izglītības iestādēm, kā arī juridiskām un fiziskām personām, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai un sniedz interešu izglītības pakalpojumus Ogres novadā. Pateicoties paredzētajiem atbalsta veidiem, organizācijām būs plašākas iespējas interešu izglītībā un neformālās izglītības pasākumos iesaistīt vairāk bērnus un jauniešus, līdz ar to izglītojamie neformālā un iekļaujošā vidē varēs pilnveidot savas mācīšanās prasmes, uzlabot socializēšanās spējas, kā arī gūt jaunas pieredzes.
Pašvaldības mērķis, izdodot šos saistošos noteikumus, ir ne tikai veicināt jaunu un spēcīgu organizāciju veidošanos, kas piedāvātu novada iedzīvotājiem kvalitatīvu interešu izglītības saturu, bet arī radīt bērnos un jauniešos interesi par nozarēm, kur trūkst speciālistu.
Pašvaldības finansiāls atbalsts paredzēts gan interešu izglītības organizāciju darbības nodrošināšanai un attīstībai, gan izglītojamo mācību maksas samazināšanai. Plānots piešķirt atlaides pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu telpu nomas maksai, kā arī organizācijām būs iespēja pretendēt uz programmā “Atbalsts interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem līdzekļiem. Vienlaikus papildu atbalsts tiks sniegts interešu izglītības nodrošināšanai bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, izglītojamiem ar invaliditāti, kā arī iedzīvotājiem no mazapdzīvotiem Ogres novada pagastiem.
Saistošie noteikumi paredz atbalstu visā apvienotajā Ogres novada teritorijā. Līdz šim pašvaldības finansiāls atbalsts interešu izglītības īstenotājiem jaunizveidotajā novadā tika nodrošināts tikai agrākajā Ogres novada teritorijā, kur spēkā saistošie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā”, kā arī agrākajā Ikšķiles novada teritorijā, kur izdoti saistošie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā”, turklāt šie saistošie noteikumi paredzēja atbalstu tikai organizācijām, kas īsteno interešu izglītību sporta jomā.
Izglītības jautājumu komitejā izskatītais saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai” projekts tiek virzīts galīgā lēmuma pieņemšanai domes sēdē, kas notiks 16. decembrī.