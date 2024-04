Plānots veikt ielu asfaltēšanas darbus Lielvārdē

Saskaņā ar būvuzņēmēju solīto trešdien, 20. septembrī (iespējams, arī ceturtdien, 21. septembrī), tiks veikti asfalta pamata kārtas ieklāšanas darbi Rembates ielā, Lielvārdē, savukārt ceturtdien, 21. septembrī (iespējams, arī piektdien, 22. septembrī), plānots veikt asfalta virskārtas ieklāšanas darbus Andreja Pumpura ielā, Lielvārdē. Konkrētais darbu veikšanas laiks Andreja Pumpura ielā atkarīgs no tā, cik raiti veiksies darbi Rembates ielā.





Darbu veikšanas laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi, kustība tiks organizēta pa vienu joslu. Papildus paredzami trokšņi un vibrācijas no veltņiem u.c. tehnikas.





Būvdarbu veicēji un pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām!





Projekta "Ielu seguma pārbūve Lielvārdē, Ogres novadā" ietvaros tiek pārbūvēts ielas segums piecām Lielvārdes ielām:





Rembates ielas posmā no Stacijas ielas līdz Uzvaras ielai būvdarbus veic SIA "DSM Meistari", būvuzraudzību nodrošina SIA "BaltLine Globe";



Stacijas ielas posmā no Rembates līdz Liepu ielai būvdarbus veic SIA "MT Sēta", būvuzraudzību nodrošina SIA "H2R";



Andreja Pumpura ielas posmā no Rembates ielas līdz Zaļajai ielai būvdarbus veic SIA "AB-rent", būvuzraudzību nodrošina SIA "H2R";



Meža ielas posmā no Rembates ielas līdz Katoļu baznīcai būvdarbus veic SIA "DSM Meistari", būvuzraudzību nodrošina SIA "Geo Consultants";



būvdarbus Uzvaras ielas posmā no Rembates ielas līdz Liepu ielai un gājēju ietves izbūvi Uzvaras ielā posmā no Rembates ielas līdz Lauku ielai veic SIA MT Sēta",



būvuzraudzību nodrošina SIA "ANITA29".



Būvprojektu izstrādāja SIA "Vertex projekti", kas arī veic projekta autoruzraudzību.





Būvdarbu ietvaros tiek veikta ielu braucamās daļas pārbūve, nobrauktuvju izbūve uz pieguļošajiem īpašumiem, kopīga gājēju un velosipēdistu ceļa ar bruģa segumu izbūve, lietus ūdens novades sakārtošana, apgaismojuma izbūve uz gājēju pārejām un auto stāvlaukuma atjaunošana Stacijas ielā 20B, izveidojot tajā arī video novērošanas sistēmu.