“Pirms 3 gadiem neveiksmīgi ielecu baseinā, kā rezultātā guvu ļoti smagu traumu - divu kakla skriemeļu lūzums, paralīze. Pārvietojos ratiņkrēslā. Sevi varētu nosaukt par cīnītāju, neatlaidīgu pret sevi, pret to, kas dzīvē ir svarīgs. Mēs tādi Latvijā esam ļoti daudz, cilvēki ar īpašām vajadzībām,” stāsta Elvis.
Trauma bija ļoti smaga, Elvim nācās piedzīvot pilnīgu bezspēcīgu un nevarību, taču viņš nepadevās. Viņš ne tikai nav padevies, bet ir ļoti mērķtiecīgs, motivēts iedrošinot un uzmundrināt arī citus. Viņš ir filmējies Slimību profilakses un kontroles centra video materiālos par drošību ūdenī, ir izveidojis savu Youtube kanālu, kurā dalās ar savu pieredzi, apgūst filmēšanu ar dronu. Elvis strādā un viņa pārziņā ir kāda fonda sociālie mediji. “Es tiešām ļoti novērtēju cilvēkus, kas dod iespēju pilnveidoties, neskatoties uz to kāds tu esi, kāds ir tavs fiziskais stāvoklis, jo mūsdienās ir tā – ja tu neesi ar darba pieredzi vai neesi fiziski nobriedis, tad tu tam nederi. Tas ir tipisks cilvēku stereotips. Savā ziņā mēs katrs cilvēks esam ar ko īpaši apveltīti, bet, lai to uzzinātu un saprastu, ir jāstrādā ar sevi, jāiepazīst sevi pilnībā. Atrodam savus mīnusus un pārvēršam tos par plusiem,” stāsta Elvis.
Elvim ir daudz sapņu un mērķu, no kuriem viņš nav gatavs atteikties. Viņš ir uzsācis atkārtotu procesu par pacēlāja izbūvi no viņa mājas, lai pats vieglāk varētu izkļūt ārā. Viņam ir sapnis par ceļojumu uz siltajām zemēm ar speciālu velosipēdu, kas ļautu ne tikai viņam, bet arī citiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem būt fiziski aktīviem un mobiliem.
Taču tuvākais Elvja mērķis ir nostiprināt savu veselību, kļūt spēcīgākam un fiziski aktīvākam. Šo mērķi mēs varam palīdzēt viņam piepildīt jau tūlīt!
Palīdzēsim Elvim!
Ziedot iespējams šeit: