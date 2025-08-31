Svētdiena, 31.08.2025 22:29
Sākoties jaunajam mācību gadam, Valsts policija iespēju robežās visu septembri rūpēsies par drošību pie mācību iestādēm - gan uzraugot satiksmi, gan kontrolējot, lai bērnu ikdienas ceļš uz skolu un mājup būtu drošs, noskaidroja policijā.

Policijas darbinieki būs sastopami pie skolām, pievēršot uzmanību gan autovadītāju braukšanas kultūrai un ātruma ievērošanai, gan gājēju uzvedībai uz ceļa.

Tāpat policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem dažādus satiksmes un personiskās drošības jautājumus, lai bērni varētu justies pasargāti un bez liekām raizēm sākt skolas gaitas.

Pēc vasaras brīvlaika, bērniem atgriežoties skolā, satiksme pilsētās kļūst intensīvāka, un ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam jāatceras, ka pirmajās septembra nedēļās nepieciešams būt īpaši vērīgiem un jāpierod pie jaunā dienas ritma un satiksmes plūsmas. Tieši šajā laikā svarīgi būt divtik uzmanīgiem, lai pasargātu gan sevi, gan citus no negadījumiem. Autovadītājiem obligāti jāsamazina braukšanas ātrums mācību iestāžu tuvumā, norāda policija.

Tāpat, ja bērns dodas ar velosipēdu vai skrejriteni uz skolu vai treniņu, noteikti ir jāparūpējas arī par braucamrīka drošību. To nedrīkst atstāt nepieskatītu - tas jāpieslēdz ar drošības slēdzeni. Tāpat ir svarīgi atgādināt savām atvasēm par pārējo mantu drošību - vēlams tās neatstāt bez uzraudzības, it īpaši vērtīgās lietas, piemēram, maku un telefonu.

