Tiek mērķtiecīgi izplatīta nepatiesa informācija par drona nokrišanu uz pasažieru vilciena Rīga - Daugavpils dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale - Vabole, skaidro likumsargi.
Policija atgādina, ka 5. maija vakarā saņemta informācija, ka dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale - Vabole aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Patlaban izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā un tas, visticamāk, saistīts ar motora bojājumiem.
Vienlaikus precīzi notikušā apstākļi tiks noskaidroti kriminālprocesā. Notikuma vietā visi pasažieri tika evakuēti un cietušo nebija, atgādina policijā.
Policija vērš uzmanību, ka par šādu mērķtiecīgu nepatiesu un kaitniecisku ziņu izplatīšanu, apzināti veicot provokāciju, kas sēj bailes sabiedrībā, var iestāties kriminālatbildība.
Likumsargi arī aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju un uzticēties tikai oficiālajiem informācijas avotiem - valsts iestāžu tīmekļvietnēm un oficiālajiem sociālo mediju kontiem.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ceturtdien pēc Krīzes vadības sēdes žurnālistiem teica, ka Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes likumsargi, veicot monitoringu internetā, konstatējuši, ka Krievijas sociālajos tīklos tiek veidotas viltus ziņas. Kā viens no tiem bija izmantots gadījums ar jau minēto pasažieru vilcienu. Šī viltus ziņa izplatīta ārvalstu sociālo ziņu platformās un arī mediji to jau bija sākuši publicēt.
Vēl viena viltus ziņa konstatēta par drona iespējamo ietriekšanos dzīvojamā mājā, pastāstīja ministrs.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts. Šis drons varētu atrasties Rēzeknes novadā.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija neliecina, ka abus Latgalē nogāzušos dronus būtu notriekusi armija.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) intervijā Latvijas Televīzijā norādīja, ka pirmšķietami pastāv iespēja, ka tie ir no Ukrainas puses uz Krieviju virzīti droni, bet tas vēl jāizvērtē.