Postošajos plūdos Nepālā, iespējams, pazuduši vismaz 15 latvieši

Saskaņā ar Nepālas vietējo tūrisma kompāniju un gidu sniegto informāciju pēc pēkšņajiem plūdiem par šobrīd pazudušajiem tiek uzskatīti seši Latvijas valstspiederīgie. Šādu aktualizētu informāciju Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) saņēmusi no Nepālas Tūrisma pārvaldes, aģentūra LETA uzzināja ĀM. Cita precizējoša informācija šobrīd netiek sniegta. Nav arī zināms, vai šie seši ir tie cilvēki, par kuriem iepriekš bija interesējušies tuvinieki.
26. augusta vakarā uz ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežuranta ārkārtējās situācijās ārvalstīs tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kuri šobrīd atrodas Nepālā.
ĀM saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Ņemot vērā to, ka grupas nav reģistrējušās Konsulārajā reģistrā, šobrīd ĀM nevar pateikt ne konkrētu tūristu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojuma maršrutus.
Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu.