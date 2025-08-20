Trešdiena, 20.08.2025 14:28
Bernhards, Boriss
Trešdiena, 20.08.2025 14:28
Bernhards, Boriss
Otrdiena, 19. augusts, 2025 08:29

Praktiska informācija Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājiem

Ogres novada Kultūras centrs
Praktiska informācija Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājiem
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 19. augusts, 2025 08:29

Praktiska informācija Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājiem

Ogres novada Kultūras centrs

Ogres novada un pilsētas svētki notiks jau šajā nedēļas nogalē - 22. un 23. augustā. Svētku pasākumu un uguņošanas dēļ gaidāmi dažādi satiksmes un autostāvvietu ierobežojumi.

Informācija par autostāvvietām Ogres novada un pilsētas svētkos

Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājus, kas 22. un 23. augustā pilsētas centrā ieradīsies ar savām automašīnām, aicinām ielūkoties šajā kartē, kurā atzīmētas svētku norises un tām tuvākās auto stāvvietas.

Svētku laikā automašīnas varēs novietot arī speciāli šim notikumam izveidotā stāvlaukumā, pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra, tāpat svētkos būs pieejams automašīnu stāvlaukums Upes prospektā 15A.

Autovadītājus lūdzam ņemt vērā, ka:

  •  No 20. augusta 22.00 līdz 25. augusta 12.00 nebūs pieejama autostāvvieta pie Ogres novada Kultūras centra galvenās ieejas
  •  No 21. augusta 22.00 līdz 24. augusta 2.00 nebūs pieejama autostāvvieta pie Ogres mūzikas un mākslas skolas (Brīvības iela 11)
  •  No 22. augusta plkst. 22.00 līdz 23. augusta 23.40 nebūs pieejama auto stāvvieta pie skulptūras “Baltā cielava” (Tīnūžu iela 1)
  •  No 22. augusta plkst. 22.00 līdz 23. augusta 23.00 nebūs pieejama auto stāvvieta Krasta laukumā (Brīvības iela 51)

Informācija par svētku uguņošanu 

Ogres pilsētas svētkos 23. augustā plkst. 23.00 aicinām svētku apmeklētājus uz krāšņu uguņošanu pie Ogres novada pašvaldības domes ēkas Brīvības ielā 33

  • drošības apsvērumu dēļ 23. augustā no plkst. 22.30 līdz 23.10 tiks slēgta teritorija ap Brīvības ielu 33
  • no plkst. 22.50 līdz 23.10 satiksme tiks slēgta posmā no Kalna prospekta krustojuma ar Brīvības ielu līdz Tīnūžu ielas krustojumam ar Parka ielu; apbraukšanai aicinām izmantot citas ielas

Par drošību uguņošanas laikā rūpēsies Ogres novada pašvaldības policija

Lūgums ievērot norobežojošās lentas ēkas Brīvības ielā 33 tuvumā un nešķērsot tās!

Svētku programma:

Pilsētas svētku norišu karte

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.