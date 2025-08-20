Praktiska informācija Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājiem

Informācija par autostāvvietām Ogres novada un pilsētas svētkos
Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājus, kas 22. un 23. augustā pilsētas centrā ieradīsies ar savām automašīnām, aicinām ielūkoties šajā kartē, kurā atzīmētas svētku norises un tām tuvākās auto stāvvietas.
Svētku laikā automašīnas varēs novietot arī speciāli šim notikumam izveidotā stāvlaukumā, pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra, tāpat svētkos būs pieejams automašīnu stāvlaukums Upes prospektā 15A.
Autovadītājus lūdzam ņemt vērā, ka:
- No 20. augusta 22.00 līdz 25. augusta 12.00 nebūs pieejama autostāvvieta pie Ogres novada Kultūras centra galvenās ieejas
- No 21. augusta 22.00 līdz 24. augusta 2.00 nebūs pieejama autostāvvieta pie Ogres mūzikas un mākslas skolas (Brīvības iela 11)
- No 22. augusta plkst. 22.00 līdz 23. augusta 23.40 nebūs pieejama auto stāvvieta pie skulptūras “Baltā cielava” (Tīnūžu iela 1)
- No 22. augusta plkst. 22.00 līdz 23. augusta 23.00 nebūs pieejama auto stāvvieta Krasta laukumā (Brīvības iela 51)
Informācija par svētku uguņošanu
Ogres pilsētas svētkos 23. augustā plkst. 23.00 aicinām svētku apmeklētājus uz krāšņu uguņošanu pie Ogres novada pašvaldības domes ēkas Brīvības ielā 33
- drošības apsvērumu dēļ 23. augustā no plkst. 22.30 līdz 23.10 tiks slēgta teritorija ap Brīvības ielu 33
- no plkst. 22.50 līdz 23.10 satiksme tiks slēgta posmā no Kalna prospekta krustojuma ar Brīvības ielu līdz Tīnūžu ielas krustojumam ar Parka ielu; apbraukšanai aicinām izmantot citas ielas
Par drošību uguņošanas laikā rūpēsies Ogres novada pašvaldības policija
Lūgums ievērot norobežojošās lentas ēkas Brīvības ielā 33 tuvumā un nešķērsot tās!
Pilsētas svētku norišu karte