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Ceturtdiena, 30. jūlijs, 2026 14:41

Precizēta informācija par katoļu kapusvētku datumiem un laikiem Ogres novadā

OgreNet
Precizēta informācija par katoļu kapusvētku datumiem un laikiem Ogres novadā
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 30. jūlijs, 2026 14:41

Precizēta informācija par katoļu kapusvētku datumiem un laikiem Ogres novadā

OgreNet

Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs sociālajos tīklos dalījies ar paziņojumu, ka vairākos informācijas kanālos ir tikusi izplatīta novecojusi un neatbilstoša informācija par katoļu kapusvētkiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem un ļaudis neierastos kapos nepareizā laikā, prāvests aicina paļauties uz informāciju, kas publicēta draudzes mājaslapā www.meinardadraudze.lv.

Lūk, mājaslapā publicētā afiša!

 

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