Lai izvairītos no pārpratumiem un ļaudis neierastos kapos nepareizā laikā, prāvests aicina paļauties uz informāciju, kas publicēta draudzes mājaslapā www.meinardadraudze.lv.
Lūk, mājaslapā publicētā afiša!
Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs sociālajos tīklos dalījies ar paziņojumu, ka vairākos informācijas kanālos ir tikusi izplatīta novecojusi un neatbilstoša informācija par katoļu kapusvētkiem.
Lai izvairītos no pārpratumiem un ļaudis neierastos kapos nepareizā laikā, prāvests aicina paļauties uz informāciju, kas publicēta draudzes mājaslapā www.meinardadraudze.lv.
Lūk, mājaslapā publicētā afiša!