2021.gada 13.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus "Pašvaldību investīciju projektu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai izvērtēšanas kārtība", nosakot pieejamo aizdevuma apjomu un finansēšanas kārtību, kas rada nepieciešamību precizēt arī Investīciju plānā 2021.-2023.gadam iekļautā projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai" finanšu plūsmu.
Precizētais Investīciju plāns 2021.-2023.gadam ir apskatāms Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv sadaļā "Lielvārdes novada attīstības programma" un šeit. Precizētais Investīciju plāns paredz jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūvi uzsākt 2021.gada nogalē un pabeigt 2023. gadā, līdz ar to samazinoties finansējumam no pašvaldības budžeta 2021.gadā.