Precizēts Lielvārdes novada pašvaldības Investīciju plāns 2021.-2023.gadam

Precizēts Lielvārdes novada pašvaldības Investīciju plāns 2021.-2023.gadam
Precizēts Lielvārdes novada pašvaldības Investīciju plāns 2021.-2023.gadam

2019.gada 29.maijā ar Lielvārdes novada domes lēmumu Nr.156 tika apstiprināta Lielvārdes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam.

2021.gada 13.aprīlī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus "Pašvaldību investīciju projektu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai izvērtēšanas kārtība", nosakot pieejamo aizdevuma apjomu un finansēšanas kārtību, kas rada nepieciešamību precizēt arī Investīciju plānā 2021.-2023.gadam iekļautā projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai" finanšu plūsmu.

Precizētais Investīciju plāns 2021.-2023.gadam ir apskatāms Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv sadaļā "Lielvārdes novada attīstības programma" un šeit. Precizētais Investīciju plāns paredz jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūvi uzsākt 2021.gada nogalē un pabeigt 2023. gadā, līdz ar to samazinoties finansējumam no pašvaldības budžeta 2021.gadā.

