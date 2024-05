Prestižas dizaina balvas līdzsvara divritenim

Zelta godalga konkursā «iF Design Gold Award», ko uzņēmēji nule kā pārveda no Berlīnes, nav pirmā nozīmīgā balva, ko ieguvis Choppy.bike. 2022. gadā divritenis saņēmis arī starptautiskā dizaina konkursa «A’ Design Award» balvu, un vairākos konkursos, tostarp Eiropas Produktu dizaina balvas konkursā, godalgas izpelnījies arī velosipēda iepakojums – izjaukts ritenītis ir salikts kastē, kas gatavota no kartona, neizmantojot līmi, un bērni iepakojumu var izmantot rotaļām – iekšējā kaste veidota ar zīmējumiem kā piedzīvojumu spēle.

Kopskaitā līdzsvara divritenis ieguvis jau astoņpadsmit Latvijas un pasaules mēroga balvu. Jūnijā uzņēmēji dosies saņemt arī «Red Dot Desing Award» balvu.

Lielvārdē dzimušais un augušais, bet šobrīd Ogrē dzīvojošais uzņēmējs Gatis Grandāns atzīst, ka nenoliedzami ir prieks un gandarījums par uzņēmumā «Stum» radītā koka līdzsvara jeb balansa divriteņa bērniem Choppy.bike augsto novērtējumu. Konkursa žūrija uzteikusi gan Choppy.bike estētiku, gan tā ilgtspējīgo dizainu – tikai nepilnus trīs kilogramus smagais divritenis izgatavots no liekta bērza saplākšņa finiera, dažādiem polimēriem un pavisam nedaudz metāla – tam nav ierasto metāla gultņu. Divritenis ir izturīgs, stabils un viegli pielāgojams augošam bērnam. Tā sēdekli un stūri var noregulēt atbilstoši mazā braucēja augumam, turklāt amortizējošais sēdeklis pasargā bērna muguru. Līdzsvara divritenis domāts bērniem, sākot no aptuveni gada, līdz četru gadu vecumam. Choppy.bike ir vienkārši saliekams – jebkurš pieaugušais var samontēt velosipēdu un regulēt tā augstumu, neizmantojot skrūves un darbarīkus. Visas divriteņa detaļas ir ražotas Latvijā.

«Divritenis ļauj bērnam trenēt līdzsvara saglabāšanu, lai pēc tam, pārkāpjot uz riteņa ar pedāļiem, viņam būtu pavisam viegli iemācīties ar to braukt bez papildu ritenīšiem,» skaidro Gatis.

Jautāts, kā radās doma izveidot šādu divriteni, Gatis stāsta, ka Choppy.bike ir jau otrais uzņēmuma «Stum» veidotais produkts. Tas attīstījies no arī savulaik godalgotā «BrumBrum» līdzsvara divriteņa, padarot to vieglāku, dabai draudzīgāku un mazākiem bērniem ērtāku. Uzņēmums darbojas jau kopš 2019. gada, kad arī tapa pirmais divriteņa prototips, kas vairākkārt tika pārtaisīts. Lai nonāktu līdz produktam, kāds tas ir šobrīd, faktiski bija nepieciešami aptuveni trīs gadi. «Galvā jau var izdomāt visu kaut ko, bet, kad tas jāsaliek kopā, daudz kas mainās. Tas ir dārgs un laikietilpīgs process. Tā, piemēram, no sākotnējās idejas par diskiem līdz galējam rezultātam pagāja gandrīz gads. Ir nepieciešama gan pacietība, gan finanšu resursi. Divriteņa dizainu radīja mans kolēģis Aldis Blicsons, es savukārt menedžēju tālāko, lai šis produkts būtu dzīvotspējīgs un lai par to uzzinātu arī citi,» stāsta Gatis, piebilstot, ka Eiropā ir trīs prestiži dizaina konkursi, tajos visos tika iesniegti pieteikumi un, konkurējot gan ar Eiropas, gan Brazīlijas, Ķīnas, Honkongas, Austrālijas un ASV dizaineriem, visos konkursos iegūtas galvenās balva. Sākotnēji pieteikums konkursiem bija jānosūta elektroniski, pēc tam jāved pats produkts, ko daudzskaitlīgā žūrija tad arī izvērtēja no visiem aspektiem.

Pasaules mēroga atzinība palīdzēs produkta popularizēšanā ārpus Latvijas. Faktiski lielākā daļa produkcijas šobrīd tiek realizēta ārzemēs. Tā, piemēram, kādā interneta veikalā Šveicē vienā piegājienā izdevās pārdot pat 112 divriteņu. Uzcenojums un attiecīgi peļņa gan bija pavisam neliela. Choppy.bike aizceļojuši arī uz Kanādu, Koreju, ASV un dažādām Eiropas valstīm. Gatis teic, ka pēc konkursa interese ir kļuvusi lielāka un ar sevi vairs nav jāiepazīstina.

«Jaunam uzņēmumam visgrūtākais ir sadarbības partnerus, kuri varētu tirgot mūsu produkciju, pārliecināt, ka viņš nekur nepazudīs ne pēc mēneša, ne gada. Mūsu valstī attīstīties jaunajiem uzņēmumiem ir ļoti grūti. Sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru tapuši dažādi projekti naudas piesaistīšanai, piemēram, prototipa izstrādāšanai, bet tas ir ilgstošs un birokrātisks process. Savukārt, prasot Valsts attīstības finanšu institūcijas «Altum» aizdevumu vai kredītu, atbilde ir tāda, ka esat jauns uzņēmums, tāpēc, lai saņemtu aizdevumu, jāieķīlā savs nekustamais īpašums. Tāds, lūk, ir valsts atbalsts... sanāk, ka tā ir tāda pati banka kā visas citas, bet jaunam uzņēmumam līdzekļi nepieciešami, lai izstrādātu produktu, nemaz nerunājot par tā palaišanu tirgū,» saka Gatis, kurš ikdienā nodarbojas ar koka palešu tirdzniecību, lai tur nopelnīto naudu ieguldītu arī uzņēmumā «Stum», kas ir viņa sirdslieta. Choppy.bike nav vienīgais produkts, kas tajā top. «Piemēram, kolēģis Toms Grīnbergs izstrādā griestu lampu ar efektu, ka lampa atstarojas pret griestiem un tad gaisma krīt lejup, bet pirmais, kas jau pavisam drīz parādīsies tirdzniecībā, būs šim pašam divritenim pielāgota, pie rāmja piestiprināma somiņa, kur bērns var ievietot, piemēram, savu mīļāko mantiņu. No liektā finiera taps arī bērnu galdiņš ar krēsliņu, bērniem no aptuveni gada līdz divarpus gadu vecumam.

Mēdzu jokot, ka šis uzņēmums man ir kā pensijas plāns – jāspēj visu izveidot, lai tas darbojas kā labi ieeļļots mehānisms. Lai to sasniegtu, sev varu novēlēt pacietību un stiprus nervus,» smaidot saka Gatis Grandāns.

Uzziņa:

Konkursā «iF Desing Gold Award 2024» šogad bija saņemti gandrīz 11 tūkstoši pieteikumu no 72 valstīm. Tos 82 kategorijās vērtēja starptautiska žūrija 132 cilvēku sastāvā no 23 valstīm. Choppy.bike savā kategorijā saņēma zelta godalgu.