Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) trešdien informēja, ka vakcīnu trūkuma dēļ pasūtītas papildu 6000 gripas vakcīnu devas. Pēc viņa teiktā šosezon vakcinēšanās noritējusi aktīvāk nekā parasti.
Salīdzinoši pērn līdzīgā laika posmā vakcīnu pret gripu bija saņēmuši 109 828 iedzīvotāji, bet pret Covid-19 bija vakcinējušies 17 842 cilvēki.
Kā vēstīts, šoruden valsts sākotnēji iepirka par 1,9% vairāk gripas vakcīnu nekā pērn - kopumā 133 120 devas. Iedzīvotājiem pieejamas trīs veidu gripas vakcīnas, kuru sastāvs pielāgots cirkulējošajiem vīrusu paveidiem, lai nodrošinātu labāko iespējamo aizsardzību.
Strauji pieaugot saslimstībai, SPKC 9. decembrī izsludināja gripas epidēmiju.