Latvijas Pasts 2022.gada 4.martā izdod jaunu pastmarku un īpašu aploksni, 150.jubilejā godinot Vilhelmu Purvīti (1872–1945) – vienu no ievērojamākajiem Latvijas māksliniekiem. Filatēlijas jaunumos izmantoti mākslinieka darbu motīvi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana paredzēta 2022.gada 4.martā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1, no plkst.10 līdz 15.

Turpat plkst.12 plānots arī pastmarkas prezentācijas pasākums ar Latvijas Pasta un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāvju, kā arī mākslinieces Lilijas Dineres piedalīšanos.

Jaunās pastmarkas nominālvērtība ir € 1,20, un tā atbilst vēstuļu korespondences apmaksai līdz 20 gramu Latvijas teritorijā, savukārt pastmarkas tirāža sasniedz 50 000 eksemplāru. Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla aploksne 800 eksemplāru tirāžā. Filatēlijas izdevumu dizaina autore ir māksliniece L.Dinere.

Pastmarkas un aploksnes vizuālajā noformējumā māksliniece izmantojusi gleznu reprodukcijas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā esošajiem V.Purvīša darbiem – Rudens saule (ap 1909), Ainava ar bērziem (ap 1910), Pavasarī (Ziedonis) (1933–1934), Ziema (ap 1910), Pavasara ainava (Marts) (20.gs. 30.gadi).

V.Purvītis ir slavenākais un iecienītākais latviešu ainavists, kurš licis pamatus dabasskatu glezniecībai Latvijā. Mākslinieks daudz enerģijas ieguldījis Latvijas mākslas izglītības sistēmas veidošanā – bija Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātājs un pirmais rektors, kā arī Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktors. V.Purvītis ir viena no izcilākajām 20.gadsimta personībām Latvijā.

Pastmarku un aploksni Vilhelmam Purvītim – 150 iespējams aplūkot šeit:

Filatēlijas jaunumus sākotnēji varēs iegādāties Rīgas 10.pasta nodaļā Elizabetes ielā 41/43, Rīgas 50.pasta nodaļā t/c Origo, Stacijas laukumā 2, pasta centrā Sakta Brīvības bulvārī 32, Rīgā, kā arī Latvijas Pasta e-veikalā šeit:

