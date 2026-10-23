Prezidents cer uz "ideālo pasauli"; tajā valdība tiktu izveidota līdz valsts svētkiem

Rinkēvičs uzskata, ka bija ļoti objektīvi un pamatoti iemesli, kāpēc šonedēļ valdības veidošanas sarunas nesākās.
Viņš vērtēja, ka situācija ir unikāla - ir 41 mandāts vienam politiskajam spēkam un ļoti plaša vēlme pēc citādākas politikas. Kā uzsvēra prezidents, šādā situācijā arī risinājumi nav tik ordināri.
Rinkēvičs pauda cerību, ka nākamnedēļ valdības veidošanas sarunas sāksies.
"Es domāju, ka misija izveidot valdību līdz valsts svētkiem, ir ļoti iespējama un panākama," sprieda prezidents.
Viņš arī norādīja, ka rīkosies, ja būs tas nepieciešams. "Bet es šobrīd neredzu nedz vajadzību, nedz vēlmi kaut kādā veidā sākt spekulēt par lietām, kuras absolūti var tikt atrisinātas normālā politiskā procesā (..)," uzsvēra Rinkēvičs.
Kā vēstīts, arī aizvadītās nedēļas vidū prezidents vērtēja, ka ir apmierināts ar to, kādā tempā notiek darbs pie nākamās valdības izveides.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) nākamās nedēļas sākumā plāno tikties ar 41 nākamajā Saeimā ievēlēto "Apvienotā saraksta" (AS) deputātu, lai pārrunātu iecerēto pārmaiņu plānu un valdības veidošanas procesu, noskaidroja aģentūra LETA.
Kulbergs uzsvēris, ka pirms oficiālu sarunu sākšanas ar citām partijām viņam esot svarīgi gūt savas politiskās apvienības deputātu izpratni, atbalstu un iesaisti. Premjers norādījis, ka iecerētais plāns ir faktiski gatavs un tuvākajā laikā tiks prezentēts visai AS frakcijai.
Pēc tikšanās ar AS deputātiem premjers plāno sākt sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem - Nacionālo apvienību (NA) un "Jauno vienotību" (JV).