Pirmdiena, 19. aprīlis, 2021 16:55

Priekšizpētes darbi vecajā ūdenstornī

Priekšizpētes darbi vecajā ūdenstornī
Pirmdiena, 19. aprīlis, 2021 16:55

Priekšizpētes darbi vecajā ūdenstornī

Ūdenstornis, kas atrodas kalnā aiz Ogres novada pašvaldības, jau ilgstoši stāv neizmantots, savulaik pat bija plānots to demontēt, taču iecere izmantot to kāpšanas sienas izveidei dos iespēju praktiski un lietderīgi izmantot esošo objektu.

2021.gada februārī organizētajā aptaujā no 1355 respondentiem to atbalstījuši vairāk nekā 98% aptaujas dalībnieku, uzteicot iniciatīvu, kas veicinās ne tikai kāpšanas sporta attīstību, bet arī vērtīgu brīva laika pavadīšanas veidu visai ģimenei.

19.aprīļa rītā uzsākta veca ūdenstorņa izpēte, tajā skaitā betona vāku demontāža, esošā betona klāja stāvokļa izvērtēšana. Izpēte tiek veikta ar mērķi izvērtēt iespējamo vecā ūdenstorņa integrāciju un sasaisti ar paredzēto kāpšanas sienas izveidi esošajā ūdenstornī.

Ņemot vērā, ka ir maz pieejamās vēsturiskās informācijas, kas sniegtu papildu informāciju par esošo objektu, Ogres novada domes pašvaldība aicina atsaukties iedzīvotājus, kas piedalījusies vai kā citādi iesaistījušies vecā ūdenstorņa tapšanas procesā, un sazināties ar Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas būvinženieri Pēteri Āboliņu tālr. 65071169, e-pasts .

