Vēlamies pateikties režisoram un operatoram Rūdolfam Henčelam, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kolektīvam un biedrībai Exercitus Rigensis.
Kā iepriekš esam informējuši, Rīgas apkārtnes vietējās rīcības grupas un novadu pašvaldības, tostarp Lielvārdes novada pašvaldība, 2019.gadā vienojās par sadarbību projekta "Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums" īstenošanā ar mērķi attīstīt vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem.
Sīkāka informācija – www.exitriga.lv