Ceturtdiena, 09.10.2025 15:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:51
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 09:10

Projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" ietvaros top videomateriāls par Lielvārdi

Projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" ietvaros top videomateriāls par Lielvārdi
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 09:10

Projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" ietvaros top videomateriāls par Lielvārdi

17. un 18. aprīlī, pie mums Lielvārdē viesojās projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" filmēšanas grupa, lai tūrisma sezonas sākumā filmētu nelielu videomateriālu par Lielvārdi. Tuvākajā laikā video būs apskatāms pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos.

Vēlamies pateikties režisoram un operatoram Rūdolfam Henčelam, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kolektīvam un biedrībai Exercitus Rigensis.



Kā iepriekš esam informējuši, Rīgas apkārtnes vietējās rīcības grupas un novadu pašvaldības, tostarp Lielvārdes novada pašvaldība, 2019.gadā vienojās par sadarbību projekta "Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums" īstenošanā ar mērķi attīstīt vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem.



Sīkāka informācija – www.exitriga.lv

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?